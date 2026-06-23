Alžir u uzbudljivoj utakmici nakon preokreta svladao Jordan i stigao do prvih bodova

Alžir je došao do prvih bodova na Svjetskom prvenstvu nakon što je u susretu drugog kola skupine J preokretom svladao Jordan 2-1 u dvoboju arapskih reprezentacija. Jordan je poveo u 36. minuti pogotkom Al-Rashdana, no Alžirci su u nastavku preko Benboualija i Gouirija stigli do pobjede.

Najbolju priliku Alžir je imao u 33. minuti. Riyad Mahrez izašao je sam pred Abu Lailu, ali je jordanski vratar odličnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Samo tri minute poslije stigla je kazna za promašaj. Nakon ubačaja Abu Tahe lopta je, poslije promašaja jednog od igrača u kaznenom prostoru, stigla do Al-Rashdana, koji je preciznim udarcem doveo Jordan u vodstvo.

Pojačani pritisak Alžira urodio je plodom u 69. minuti. Mahrez je ubacio iz kornera, a Benbouali je bio najviši u skoku i glavom pogodio za izjednačenje.

Potpuni preokret Alžir je dovršio osam minuta prije kraja, ponovno nakon prekida. Nakon još jednog kornera i gužve pred vratima Jordana najbolje se snašao Amine Gouiri, koji je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2-1. Pogodak se provjeravao u VAR sobi zbog mogućeg zaleđa, ali je na kraju priznat te je Alžir upisao vrijednu pobjedu.