Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POBJEDA 2:1

Alžir u uzbudljivoj utakmici nakon preokreta svladao Jordan i stigao do prvih bodova

FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 07:05

Jordan je poveo u 36. minuti pogotkom  Al-Rashdana, no Alžirci su u nastavku preko Benboualija i  Gouirija stigli do pobjede.

Alžir je došao do prvih bodova na Svjetskom prvenstvu nakon što je u susretu drugog kola skupine J preokretom svladao Jordan 2-1 u dvoboju arapskih reprezentacija. Jordan je poveo u 36. minuti pogotkom  Al-Rashdana, no Alžirci su u nastavku preko Benboualija i  Gouirija stigli do pobjede.

Najbolju priliku Alžir je imao u 33. minuti. Riyad Mahrez izašao je sam pred Abu Lailu, ali je jordanski vratar odličnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Samo tri minute poslije stigla je kazna za promašaj. Nakon ubačaja Abu Tahe lopta je, poslije promašaja jednog od igrača u kaznenom prostoru, stigla do Al-Rashdana, koji je preciznim udarcem doveo Jordan u vodstvo.

Pojačani pritisak Alžira urodio je plodom u 69. minuti. Mahrez je ubacio iz kornera, a Benbouali je bio najviši u skoku i glavom pogodio za izjednačenje.

Potpuni preokret Alžir je dovršio osam minuta prije kraja, ponovno nakon prekida. Nakon još jednog kornera i gužve pred vratima Jordana najbolje se snašao Amine Gouiri, koji je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2-1. Pogodak se provjeravao u VAR sobi zbog mogućeg zaleđa, ali je na kraju priznat te je Alžir upisao vrijednu pobjedu.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Jordan reprezentacija Alžir reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!