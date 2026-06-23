Norveška pobjedom nad Senegalom osigurala drugi krug, Haaland zabio dva gola

Nogometaši Norveške osigurali su plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva već nakon drugog kola skupine I. Nakon što je ranije prolaz izborila Francuska, Norvežani su u New Jerseyju svladali Senegal 3-2 i tako stigli do maksimalnih šest bodova.

Norveška i Francuska u posljednjem će kolu, 26. lipnja u Bostonu, u međusobnom dvoboju odlučiti o pobjedniku skupine. Francuzima će za prvo mjesto biti dovoljan i remi jer imaju bolju gol-razliku. Senegal i Irak ostali su bez bodova te će u Torontu tražiti pobjedu i eventualni prolaz među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Norvežani su od početka nametnuli ritam i već u prve tri minute izborili tri kornera. Nakon trećeg je Ajer glavom zaprijetio iz blizine, no odličnom reakcijom spasio je senegalski vratar Mendy. Iako je Senegal u nastavku uspostavio ravnotežu, novu priliku imali su Skandinavci preko Odegaarda, koji je u 14. minuti pucao pokraj vrata.

Najbolju priliku Senegal je imao u 28. minuti, kada je Jackson prebacio gredu, a završnica prvog dijela potpuno je pripala Norveškoj. U 37. minuti Haaland je idealno proigrao Odegaarda, ali je Mendy još jednom spasio svoju momčad.

Ipak, u 43. minuti Senegalci su kapitulirali. Nakon pogreške Koulibalyja lopta je stigla do Marcusa Holmgrena Pedersena, koji je preciznim udarcem pogodio bliži kut za vodstvo Norveške 1-0.

Na samom kraju prvog poluvremena Mendy je ponovno pogriješio, no Haaland nije uspio povećati prednost. Norveški napadač prvo je pogodio vratnicu, a potom je njegov udarac glavom ponovno zaustavio senegalski vratar.

Početak drugog dijela donio je pravu golijadu. U 48. minuti Odegaard je sjajno proigrao Haalanda, koji je između dvojice braniča zabio za 2-0. Samo pet minuta kasnije Senegal se vratio u utakmicu. Nakon lucidne asistencije Manea, Ismaila Sarr smanjio je na 2-1.

No, Senegalci se nisu dugo nadali. Već u 58. minuti Haaland je drugim pogotkom na susretu snažnim udarcem pod gredu vratio Norvešku na dva gola prednosti.

U nastavku je Senegal pokušavao pronaći put natrag u utakmicu, ali je bliže četvrtom pogotku bila Norveška. U 89. minuti Bobb je snažno pucao pod gredu, no Ciss je loptu izbacio s gol-crte.

Drama je ipak stigla u sudačkoj nadoknadi. Sarr je u 93. minuti svojim drugim pogotkom smanjio na 3-2, a Senegal je potom imao još dvije prilike za izjednačenje. Ipak, Norvežani su izdržali završni pritisak i upisali drugu pobjedu na prvenstvu.