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ARGENTINAC ZABIO PET

Messi, Mbappe i Halland sjajno su otvorili SP, bore se za najboljeg strijelca turnira

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria
Foto: Troy Taormina/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
23.06.2026.
u 06:19

Messi i Mbappe vode borbu na vječnoj ljestvici strijelaca svjetskih prvenstava. Nakon što je postigao tri gola protiv Alžira, a potom dva Austriji, Messi je sada na samom tronu s 18 golova. Dva manje imaju Miroslav Klose i 27-godišnji Mbappe koji je na SP-u dva gola prvo dao Senegalu, a potom Iraku.

Lionel Messi, Kylian Mbappe i Erling Haaland vodili su svoje reprezentacije, Argentinu, Francusku i Norvešku, do startne dvije pobjede i brzopoteznog plasmana u nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva.

Messi, koji će u srijedu proslaviti 39. rođendan, ujedno je prvi strijelac prvenstva s pet golova, dok ga u stopu prate Mbappe i Haaland koji su na četiri pogotka.

Ujedno, Messi i Mbappe vode borbu na vječnoj ljestvici strijelaca svjetskih prvenstava. Nakon što je postigao tri gola protiv Alžira, a potom dva Austriji, Messi je sada na samom tronu s 18 golova. Dva manje imaju Miroslav Klose i 27-godišnji Mbappe koji je na SP-u dva gola prvo dao Senegalu, a potom Iraku.

U utorak protiv Iraka Mbappe je proslavio jubilarni 100. nastup u nacionalnom dresu  te impresivno izgleda njegovih 60 pogodaka u tom razdoblju.

Po tom pitanju još su impresivnije brojke 25-godišnjeg Haalanda koji je na ovom prvenstvu, baš kao i Mbappe, po dva gola dao Iraku i Senegalu. Trenutačno je kršni Norvežanin na 59 pogodaka tijekom 52 nastupa u reprezentativnom dresu.
Ključne riječi
Erling Haaland Kylian Mbappe Lionel Messi

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