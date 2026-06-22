Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIŽU SE KOMENTARI

Društvene mreže gore nakon zadnje epizode 'Nedjeljom u 2': Publika ne štedi pohvale za Stankovićevu gošću

Foto: HRT
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 17:09

Pjesnikinja, umjetnica i glazbenica Ana Paška bila je gošća posljednje epizode 26. sezone HTV-ove emisije "Nedjeljom u 2". Za sebe kaže da je svoja, divlja i slobodna. Svira klavir i harmoniku, a umjetnički život gradi između otoka Paga i brojnih nastupa.

U završnici 26. sezone emisije Nedjeljom u 2 gledatelji su imali priliku upoznati gošću koja se ne uklapa u uobičajene okvire televizijskih razgovora. Aleksandar Stanković u studiju je ugostio Ane Pašku, pjesnikinju, umjetnicu i glazbenicu s Paga, čija su neposrednost, životna energija i osobna priča izazvale brojne reakcije publike. Ane, koja svira harmoniku, klavir i gitaru, za sebe kaže da je "divlja i slobodna". Upravo u tom duhu protekao je i razgovor u kojem se govorilo o tome kako pjesma, ples i film mogu život učiniti ljepšim, ali i o onim težim razdobljima koja često stoje iza vedrine i kreativnosti. U emisiji se prisjetila dolaska u Zagreb, gdje je upisala studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Prelazak iz otočkog okruženja u veliki grad opisala je kao snažan, ali pozitivan šok. Bilo je to vrijeme puno entuzijazma, novih iskustava i ljepote, no s vremenom je tempo takvog života postao prezahtjevan za njezino fizičko i mentalno zdravlje.

Problemi su se počeli odražavati kroz teške nesanice, zbog čega je potražila stručnu pomoć. Unatoč svemu, nastavila je odlaziti na fakultet i pokušavala ponovno pronaći ritam svakodnevice. Govoreći o tom razdoblju, otvoreno je pokazala koliko oporavak može biti složen, ali i koliko je važno ne odustati od sebe. Prekretnica je, kako je ispričala, došla preseljenjem u Zadar. Nakon nekog vremena odlučila je sjesti na bicikl i krenuti prema jugu, bez čvrstog plana i jasnog odredišta. Bio je to potez koji dobro opisuje njezin karakter, intuitivan, hrabar i slobodan. Tijekom umjetničkog puta nastupala je na najrazličitijim mjestima, od intimnih prostora poput dnevnih boravaka do velikih pozornica, među kojima je i dvorana Vatroslava Lisinskog. Upravo ta širina iskustva dodatno je približila publici njezinu osobnost i način na koji umjetnost živi izvan ustaljenih formi.

Isplivala fotografija Nataše Janjić iz 1999. godine, jedan detalj mnoge je iznenadio
1/13

Reakcije gledatelja nakon emisije bile su izrazito pozitivne, a društvene mreže ispunili su komentari podrške i oduševljenja. “Koja emisija. Bravo Stankoviću, a gošća nad gošćama. Bravo, bravo, bravo, to je intelektualka”, napisala je jedna gledateljica. Nizale su se i pohvale poput: “Odličan izbor gošće”, “Zanimljiva i opuštajuća emisija”, “Vrhunska gošća”, “Jako dobro i poučno” te “Kakva žena, kakva priča, kakva toplina”. Sudeći prema reakcijama, Ane Paška u emisiju nije donijela samo razgovor o umjetnosti, nego i rijetku kombinaciju iskrenosti, topline i životne autentičnosti koja se gledateljima posebno svidjela.

Ključne riječi
emisija HRT Nedjeljom u dva Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković Ane Paška showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!