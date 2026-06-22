Društvene mreže gore nakon zadnje epizode 'Nedjeljom u 2': Publika ne štedi pohvale za Stankovićevu gošću

U završnici 26. sezone emisije Nedjeljom u 2 gledatelji su imali priliku upoznati gošću koja se ne uklapa u uobičajene okvire televizijskih razgovora. Aleksandar Stanković u studiju je ugostio Ane Pašku, pjesnikinju, umjetnicu i glazbenicu s Paga, čija su neposrednost, životna energija i osobna priča izazvale brojne reakcije publike. Ane, koja svira harmoniku, klavir i gitaru, za sebe kaže da je "divlja i slobodna". Upravo u tom duhu protekao je i razgovor u kojem se govorilo o tome kako pjesma, ples i film mogu život učiniti ljepšim, ali i o onim težim razdobljima koja često stoje iza vedrine i kreativnosti. U emisiji se prisjetila dolaska u Zagreb, gdje je upisala studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Prelazak iz otočkog okruženja u veliki grad opisala je kao snažan, ali pozitivan šok. Bilo je to vrijeme puno entuzijazma, novih iskustava i ljepote, no s vremenom je tempo takvog života postao prezahtjevan za njezino fizičko i mentalno zdravlje.

Problemi su se počeli odražavati kroz teške nesanice, zbog čega je potražila stručnu pomoć. Unatoč svemu, nastavila je odlaziti na fakultet i pokušavala ponovno pronaći ritam svakodnevice. Govoreći o tom razdoblju, otvoreno je pokazala koliko oporavak može biti složen, ali i koliko je važno ne odustati od sebe. Prekretnica je, kako je ispričala, došla preseljenjem u Zadar. Nakon nekog vremena odlučila je sjesti na bicikl i krenuti prema jugu, bez čvrstog plana i jasnog odredišta. Bio je to potez koji dobro opisuje njezin karakter, intuitivan, hrabar i slobodan. Tijekom umjetničkog puta nastupala je na najrazličitijim mjestima, od intimnih prostora poput dnevnih boravaka do velikih pozornica, među kojima je i dvorana Vatroslava Lisinskog. Upravo ta širina iskustva dodatno je približila publici njezinu osobnost i način na koji umjetnost živi izvan ustaljenih formi.

Isplivala fotografija Nataše Janjić iz 1999. godine, jedan detalj mnoge je iznenadio

Reakcije gledatelja nakon emisije bile su izrazito pozitivne, a društvene mreže ispunili su komentari podrške i oduševljenja. “Koja emisija. Bravo Stankoviću, a gošća nad gošćama. Bravo, bravo, bravo, to je intelektualka”, napisala je jedna gledateljica. Nizale su se i pohvale poput: “Odličan izbor gošće”, “Zanimljiva i opuštajuća emisija”, “Vrhunska gošća”, “Jako dobro i poučno” te “Kakva žena, kakva priča, kakva toplina”. Sudeći prema reakcijama, Ane Paška u emisiju nije donijela samo razgovor o umjetnosti, nego i rijetku kombinaciju iskrenosti, topline i životne autentičnosti koja se gledateljima posebno svidjela.