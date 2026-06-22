Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAH EU: SAD OSTAVLJA 'BOSNU U AMANET'

Washington i Bruxelles su oko Bosne i Hercegovine promijenili strane. Ime visokog predstavnika je manji problem

Sarajevo: Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt sastao se s ministrom vanjskih poslova Republike Turske Mevlutom Cavasogluom
Armin Durgut/PIXSELL
Autor
Zoran Krešić
22.06.2026.
u 11:31

Nakon najave iz Washingtona kako bi OHR mogao biti ukinut, bošnjački politički predstavnici odreda su se usprotivili, tvrdeći kako bi takvo što moglo dovesti do potpune destabilizacije, pa čak i rata.

Na posljednjem zasjedanju Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, tijela koje nadzire provedbu civilnog dijela mirovnog sporazuma i koje čine ključne zemlje Zapada, pojačane Turskom kao predstavnicom Organizacije islamske suradnje te Rusijom koja je, doduše, zamrznula svoj rad, nije odlučeno gotovo ništa. Tek je javnosti između redova servirano da postoji status quo između pogleda Washingtona i pojedinih zemalja Europske unije u pogledu nastavka ili okončanja međunarodne supervizije nad Bosnom i Hercegovinom. Oni upućeniji tvrde da je zapravo na tom zasjedanju na kraju jedino bilo bitno očuvati ego i pokazati taštinu između velikih sila, ponajprije Pariza, Londona i Berlina, koji su u svojoj nesposobnosti da vode procese u ovoj zemlji, suočenoj s trajnim stanjem političkog i institucionalnog invaliditeta što je posljedica višedesetljetnih sukobljavanja triju konstitutivnih naroda, odlučili napraviti nešto nezamislivo. Još od 2011. godine, otkako je Peter Sørensen, danski diplomat, vodio ured Unije u Sarajevu, Europska unija oštro se protivi korištenju ovlasti svojevrsnih modernih namjesnika u BiH bez ikakve stvarne odgovornosti, kao što je to slučaj s visokim međunarodnim predstavnikom. I uvijek se EU na taj principijelan način suprotstavljala Washingtonu, koji je pak zauzimao rigidni oblik međunarodnog intervencionizma i utjecaja na sve procese u ovoj zemlji. Bruxelles je takav stav pravdao činjenicom da zemlja koja ima nakanu postati članica Europske unije ne može imati dadilju, odnosno tutora koji donosi odluke umjesto nje.

Ključne riječi
Bosna i Hercegovina BiH Europska unija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!