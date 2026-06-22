Washington i Bruxelles su oko Bosne i Hercegovine promijenili strane. Ime visokog predstavnika je manji problem

Na posljednjem zasjedanju Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, tijela koje nadzire provedbu civilnog dijela mirovnog sporazuma i koje čine ključne zemlje Zapada, pojačane Turskom kao predstavnicom Organizacije islamske suradnje te Rusijom koja je, doduše, zamrznula svoj rad, nije odlučeno gotovo ništa. Tek je javnosti između redova servirano da postoji status quo između pogleda Washingtona i pojedinih zemalja Europske unije u pogledu nastavka ili okončanja međunarodne supervizije nad Bosnom i Hercegovinom. Oni upućeniji tvrde da je zapravo na tom zasjedanju na kraju jedino bilo bitno očuvati ego i pokazati taštinu između velikih sila, ponajprije Pariza, Londona i Berlina, koji su u svojoj nesposobnosti da vode procese u ovoj zemlji, suočenoj s trajnim stanjem političkog i institucionalnog invaliditeta što je posljedica višedesetljetnih sukobljavanja triju konstitutivnih naroda, odlučili napraviti nešto nezamislivo. Još od 2011. godine, otkako je Peter Sørensen, danski diplomat, vodio ured Unije u Sarajevu, Europska unija oštro se protivi korištenju ovlasti svojevrsnih modernih namjesnika u BiH bez ikakve stvarne odgovornosti, kao što je to slučaj s visokim međunarodnim predstavnikom. I uvijek se EU na taj principijelan način suprotstavljala Washingtonu, koji je pak zauzimao rigidni oblik međunarodnog intervencionizma i utjecaja na sve procese u ovoj zemlji. Bruxelles je takav stav pravdao činjenicom da zemlja koja ima nakanu postati članica Europske unije ne može imati dadilju, odnosno tutora koji donosi odluke umjesto nje.