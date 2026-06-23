'Kažu mi da sam bila muško': Slavna Slovenka bez dlake na jeziku o gubitku oba roditelja i bizarnom traču

Regionalna glazbena zvijezda Senidah, koja će u listopadu ove godine nastupiti u Areni Zagreb, gostovala je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin", u kojoj je progovorila o brojnim temama vezanim za njezin život. Slavna Slovenka prisjetila se oca kojeg je izgubila sa samo četiri godine.

- Imala sam četiri godine i onda rasteš, pa kreneš u školu, u vrtić, drugi imaju oba roditelja, a ti imaš jednog i onda ti je to čudno - prisjetila se teškog djetinjstva Senidah, kojoj unatoč ranom gubitku oca nije nedostajalo ljubavi zbog majke koja je preuzela ulogu oba roditelja.

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- Ja sam imala jako jaku majku koja mi je bila i otac i majka. Tako da mi nije falilo ništa, stvarno puno ljubavi - poručila je glazbenica. Međutim, u životu se morala suočiti i s gubitkom majke koje se prisjetila s nostalgijom te opisala prazninu koja ostaje nakon gubitka voljene osobe.

- Kažu, s vremenom postaje lakše, ali definitivno ne. Mislim, ti samo naučiš da živiš s tim. I to je to. Kad je bila ona tu, bila je oslonac i ja sam mogla biti i neodgovorna i ovakva i onakva, a kad je ona otišla, ja sam sama sebi svoj oslonac - kazala je Senidah.

Kako to obično biva s poznatim osobama, i Senidah se kroz karijeru morala suočiti s bizarnim tračevima poput onoga da je nekada bila muškarac. - To nema veze s mozgom. Kažu mi da sam bila muško. I da jesam, ali nisam, mislim... I, kao, oni znaju. Oni to znaju, oni... Ja, evo, znam ja... Ti, znaš ti, znaš ti - rekla je kroz smijeh pjevačica, dodavši da izgled duguje obiteljskim genima.