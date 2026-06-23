Luka Modrić ulazi među nogometne besmrtnike, a njegova odanost Hrvatskoj je fascinantna

Luka Modrić (40), neuništivi kapetan i istinska legenda hrvatskog nogometa, na pragu je ispisivanja jedne od najimpresivnijih stranica u povijesti međunarodnog nogometa. Nakon što je u porazu od Engleske (2:4) na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine upisao svoj 199. nastup za reprezentaciju, sljedeći izlazak - ovaj protiv Paname u Torontu - bit će mu dvjestoti. Tim monumentalnim jubilejem Modrić će se pridružiti ekskluzivnom društvu nogometnih besmrtnika, onih čija su dugovječnost u nacionalnom dresu postale mjerilo za sve buduće generacije. To su Portugalac Cristiano Ronaldo s 229, Kuvajćanin Bader Al-Mutawa s 202, te Argentinac Lionel Messi s 201 nastupom.

Modrićeva odanost Hrvatskoj kroz više od dvadeset godina predstavlja fenomen koji nadilazi sportske okvire i postaje dirljiva priča o domoljublju, strasti, nevjerojatnoj fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti, te karakteru - kako je to na sinoćnoj presici kazao Mateo Kovačić. Njegovih 200 nastupa istodobno je i impresivan statistički podatak, ali i simbol jedne čitave ere u kojoj je Hrvatska, predvođena svojim maestralnim kapetanom, ostvarila najveće uspjehe.

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Lukin reprezentativni put započeo je davnog 1. ožujka 2006. godine u Baselu, u prijateljskoj utakmici protiv moćne Argentine, koju je Hrvatska pobijedila s 3:2. Tada 20-godišnji mladić, tek na početku svoje karijere, odmah je pokazao naznake talenta koji će ga kasnije pretvoriti u najboljeg veznog igrača svijeta. Svoj prvi pogodak za vatrene postigao je nekoliko mjeseci kasnije, 16. kolovoza 2006., u pobjedi protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana u Livornu. Od 2006. godine sudjelovao je na svakom velikom natjecanju za koje se Hrvatska kvalificirala, uključujući pet Svjetskih prvenstava, od 2006. do 2026. godine, te pet europskih prvenstava: 2008., 2012., 2016., 2021. i 2024. godine.

Upravo je pod Modrićevim kapetanskim vodstvom Hrvatska doživjela svoje najzvjezdanije trenutke. Bio je pokretačka snaga momčadi koja je 2018. godine u Rusiji šokirala svijet i stigla do finala Svjetskog prvenstva, osvojivši srebrnu medalju koja je zlatnim sjajem obasjala cijelu euforičnu naciju. Za svoje izvanredne nastupe nagrađen je Zlatnom loptom kao najbolji igrač turnira. Četiri godine kasnije, na SP-u u Kataru, ponovno je vodio vatrene do novog povijesnog uspjeha, osvajanja brončane medalje, čime je Hrvatska potvrdila svoj status nogometne velesile. Tom uspjehu dodao je i srebro u Ligi nacija 2023. godine. Njegova sposobnost da i u veteranskim godinama igra na najvišoj razini, da trči više od dvostruko mlađih suparnika i da svojom lucidnošću rješava utakmice, predmet je divljenja cjelokupne sportske javnosti.

Luka Modrić za Hrvatsku je igrao u čak 85 gradova širom svijeta, od toga u 68 europskih izvan Hrvatske, zatim u sedam gradova u domovini, te u još deset gradova u Africi (1, Kairo), Aziji (2, Riyad, Doha), Južnoj Americi (4, Salvador, Sao Paulo, Manaus, Recife) i Sjevernoj Americi (3, Miami, Orlando, Arlington). Luka je najviše nastupa, čak devet, ostvario u Dohi, odnosno u Kataru, sve u 2022. godini, kada je osim na Svjetskom prvenstvu nastupio i u dvije prijateljske utakmice, sa Slovenijom i Bugarskom. Druga zemlja s najviše Lukinih nastupa je Rusija, čak osam. U toj zemlji Modrić je doživio vrhunac svoje karijere u reprezentaciji.

Ukupno je, osim u svojoj domovini Hrvatskoj, za reprezentaciju igrao u još 44 zemlje članice Uefe, odnosno nikada za vatrene nije igrao u Litvi, Finskoj, Kazahstanu, Moldaviji, Albaniji, na Kosovu, u BiH, Luksemburgu, San Marinu, Sjevernoj Irskoj i Gibraltaru.

Luka je za Hrvatsku nastupio u 34 glavna grada europskih zemalja, uključujući i Zagreb. To su još: Berlin, Beč, Pariz, London, Andora la Vella, Moskva, Tallinn, Skoplje, Budimpešta, Bukurešt, Minsk, Kijev, Bratislava, Bruxelles, Tbilisi, Vaduz, Dublin, Reykjavik, Beograd, Kopenhagen, La Valletta, Oslo, Baku, Sofija, Ljubljana, Erevan, Riga, Cardiff, Lisabon, Varšava, Torshavn, Prag i Podgorica.

Luka u hrvatskim gradovima ima ukupno 75 nastupa: u Zagrebu 36, u Rijeci 12, u Osijeku 13, u Splitu deset, u Varaždinu dva, u Puli i Velikoj Gorici po jedan. Ukupno je za reprezentaciju postigao 29 pogodaka, a njegovi sretni gradovi su: Zagreb s osam pogodaka (Andori 2, te Norveškoj, Kazahstanu, Ukrajini, Izraelu, Malti, Grčkoj), Osijek s četiri (Azerbajdžanu, Slovačkoj, Poljskoj, Češkoj), zatim u Beču (oba Austriji) i Parizu (Turskoj i Francuskoj) postigao je po dva, a u Livornu (Italiji), Kalinjingradu (Nigeriji), Nižnjem Novgorodu (Argentini), Bakuu (Azerbajdžanu), Splitu (Mađarskoj), Glasgowu (Škotskoj), La Valletti (Malti), Rijeci (Malti), Dohi (Bugarskoj), Rotterdamu (Nizozemskoj), Lisabonu (Portugalu), Leipzigu (Italiji) i Varaždinu (Sloveniji) po jedan pogodak.

U proteklih 199 nastupa za Hrvatsku Luka je dobio 11 žutih, te niti jedan jedini crveni karton.