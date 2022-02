Pomoćnik Nenada Bjelice se ispričao za psovke tijekom derbija: Reagirao sam vruće glave...

Nakon što je Osijek u nedjeljnom derbiju Prve HNL svladao Rijeku (1:0) u Gradskom vrtu, pokrenula se lavina komentara na ispad pomoćnika Nenada Bjelice. Naime, Nino Bule dobio je tada crveni karton jer je vrijeđao suce i prijetio im.

– Je*em vam mater u pi*ku. Tebi ću se krvi napiti – rekao je Bule četvrtom sucu Marku Cestariću nakon što nije sviran jedanaesterac za Osijek. Kasnije mu je u tunelu rekao da će ga "kad-tad naći".

No Bule se sada ispričao.

– Ispričavam se sucima, gospodi Frani Joviću i Marku Cestariću i obiteljima zbog neprimjerenih riječi koje sam izgovorio vruće glave. To nije način na koji sportski djelatnik treba komunicirati. Reagirao sam jer sam smatrao da suci nisu donijeli ispravnu odluku, no ništa ne opravdava moju reakciju. Vrlo sam emotivan, svaki trenutak utakmice proživljavam s momčadi i stožerom, što opet ne opravdava moju reakciju. Protiv gospode Jovića i Cestarića nemam ništa i želim još jednom naglasiti da mi je žao zbog svega što se dogodilo. Ne opravdava me što su riječi interpretirane na krivi način, ispričavam se i nogometnoj javnosti, sportskim djelatnicima, svjestan sam toga da sam najviše naštetio upravo sebi i svojoj momčadi – rekao je Nino Bule.

Osijek je trenutačno druga momčad prvenstvene tablice, s tri boda manje od prvoplasiranog Dinama, a u sljedećem kolu igra protiv Istre 1961.