Pogledajte spektakularan potez Kyrgios protiv Karlovića

Hrvatski tenisač Ivo Karlović plasirao se u polufinale ATP turnira u Houstonu nakon što je u četvrtfinalu pobijedio Australca Nicka Kyrgiosa 3-6, 6-2, 6-3.

Div sa Šalate slavio je preokretom u meču koji je trajao sat i 34 minute, a bila mu je to prva pobjeda nad Kyrgiosom u petom međusobnom ogledu.

👊🏻 Injury Hitting Hard 👊🏻 - @NickKyrgios goes down 6-3, 2-6, and 3-6 as his arm problems hold him back from serving at full strength. On to the next one for the #Kyrgios crew. #NickKyrgios #NKRising - https://t.co/ymKOV4ZKuT pic.twitter.com/J5C4pc2T44