Pogledajte objavu Celte nakon pobjede nad Dinamom: Narugali se i engleskom velikanu

Nogometaši Celte iz Viga slavili su protiv Dinama na Maksimiru s 0:3 i nanijeli hrvatskom doprvaku jedan od najtežih europskih poraza na njegovom terenu u posljednjih nekoliko godina. Utakmica je praktički bila gotovo nakon prvog poluvremena u kojem je Celta postigla sva tri gola, a Dinamo u nastavku nije uspio prirediti iznenađenje.

Dvostruki strijelac za španjolsku momčad bio je Pablo Duran u trećoj i 44. minuti, a u 29. minuti Sergi Dominguez je pospremio loptu u vlastitu mrežu. Dinamu je ovo bio prvi poraz u ligaškoj fazi Europske lige nakon dvije pobjede nad Fenerbahčeom i Maccabijem te remijem protiv Malmöa.

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

Celti je s druge strane ovo bila peta pobjeda u nizu u svim natjecanjima pa su se na društvenim mrežama odlučili našaliti na račun Franka Iletta i njegovog omiljenog kluba Manchester Uniteda. On je stekao veliku popularnost na društvenim mrežama kada je rekao kako se neće ošišati dok Crveni Vragovi ne pobijede pet utakmica zaredom, a kako se to nije dogodilo od veljače 2024., kosa mu je dosad poprilično narasla.

Celta je s toga objavila njegovu fotografiju uz natpis "kada navijaš za Manchester United", a pokraj fotošopiranu sliku na kojoj je Ilettova glava obrijana i tu su napisali "kada navijaš za Celtu".