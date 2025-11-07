Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠESTA ZAREDOM

Pogledajte objavu Celte nakon pobjede nad Dinamom: Narugali se i engleskom velikanu

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v Celta Vigo
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
07.11.2025.
u 09:33

Celti je s druge strane ovo bila peta pobjeda u nizu u svim natjecanjima pa su se na društvenim mrežama odlučili našaliti na račun Franka Iletta

Nogometaši Celte iz Viga slavili su protiv Dinama na Maksimiru s 0:3 i nanijeli hrvatskom doprvaku jedan od najtežih europskih poraza na njegovom terenu u posljednjih nekoliko godina. Utakmica je praktički bila gotovo nakon prvog poluvremena u kojem je Celta postigla sva tri gola, a Dinamo u nastavku nije uspio prirediti iznenađenje.

Dvostruki strijelac za španjolsku momčad bio je Pablo Duran u trećoj i 44. minuti, a u 29. minuti Sergi Dominguez je pospremio loptu u vlastitu mrežu. Dinamu je ovo bio prvi poraz u ligaškoj fazi Europske lige nakon dvije pobjede nad Fenerbahčeom i Maccabijem te remijem protiv Malmöa.

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

Celti je s druge strane ovo bila peta pobjeda u nizu u svim natjecanjima pa su se na društvenim mrežama odlučili našaliti na račun Franka Iletta i njegovog omiljenog kluba Manchester Uniteda. On je stekao veliku popularnost na društvenim mrežama kada je rekao kako se neće ošišati dok Crveni Vragovi ne pobijede pet utakmica zaredom, a kako se to nije dogodilo od veljače 2024., kosa mu je dosad poprilično narasla.

VEZANI ČLANCI: 

Celta je s toga objavila njegovu fotografiju uz natpis "kada navijaš za Manchester United", a pokraj fotošopiranu sliku na kojoj je Ilettova glava obrijana i tu su napisali "kada navijaš za Celtu".

Ključne riječi
Manchester United Dinamo Celta Vigo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja