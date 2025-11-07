Nezadovoljni igrač Dinama otvoreno poručio medijima: Zaslužujem puno više minuta

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio svoj prvi ovosezonski europski poraz. Momčad Marija Kovačevića je s uvjerljivih 0:3 na domaćem terenu izgubila protiv španjolske Celte Vigo

Nakon utakmice je u mix-zoni s predstavnicima medija razgovarao Gonzalo Villar, španjolski veznjak Dinama koji je u igru protiv Celte ušao u 78. minuti umjesto Slovenca Mihe Zajca.

Najzanimljivija činjenica iz ovog razgovora je što se Villar javno požalio na svoju minutažu kod trenera Marija Kovačevića. Villar je ove sezone skupio 11 nastupa, ali je na terenu proveo samo 343 minute, što je malo više od 31 minute po utakmici. S te 343 upisane minute na terenu, Villar se među Dinamovim igračima nalazi na 19. mjestu po minutaži, od ukupno 24 igrača koja je koristio Kovačević. Međutim, u početku je pričao o utakmici protiv Celte.

- Ovo je bila teška večer za nas. Celta je bila bolja kroz cijelu utakmicu. Pokušat ćemo biti bolji u nedjelju i doći do pobjede.

Jeste li radili premalo prekršaja?

- Jesmo, istina je. U prvom poluvremenu su prijetili kontranapadima, a neke od njih smo mogli trebali zaustaviti prekršajima. Pokušat ćemo ispraviti to u sljedećim utakmicama.

Celta je igrala u niskom bloku i prijetila iz kontri. Je li vas to iznenadilo?

- Poznajem Celtu iz Španjolske, to je način na koji oni igraju. Ali, danas su bili bolji od nas u svemu. Na lopti, u kontrama, u svemu… Moramo biti skromni, probati ispraviti probleme i napredovati. Mi u Dinamu moramo u svakoj utakmici ciljati na pobjedu. Trebali smo i ovo pobijediti za naše navijače. Nije loše, ali moramo dobiti sljedeću utakmicu."

Celta je bila odlična, ali djelovalo je kao da Dinamo nema energije…

- Slažem se, nedostajalo nam je energije, preciznosti i agresivnosti. Možda ne možemo svaku utakmicu odigrati onako kako želimo, ali radit ćemo i bit ćemo bolji, sto posto.

Hoće li se biti teško vratiti na pravi kolosijek nakon ovog niza blijedih utakmica?

- Neće… Naravno, teško je, ali to je nogomet i mi smo profesionalci. Spremni smo se oporaviti nakon poraza, čak i ako je u pitanju više utakmica u kojima nismo igrali baš dobro.

Ima li trener vašu podršku?

- Ne dobivam baš puno minuta, mislim da zaslužujem puno više. Nije mi lako sjediti na klupi, ali pokušavam ostati skroman, naporno raditi i valjda ću dočekati minute. Mislim da mogu pomoći momčadi na terenu - rekao je španjolski veznjak koji je igrao za Elche, Getafe, Romu, Sampdoriju te Granadu iz koje je ovog ljeta došao u transferu vrijednom tri milijuna eura došao u Dinamo.