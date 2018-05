Pogledajte kako je Kramarić zabio Borussiji Dortmund

Danas je na rasporedu posljednje kolo Bundeslige, a ključna utakmica u borbi za Ligu prvaka igra se u Hoffenheimu gdje gostuje Borussia Dortmund.

Domaćin je poveo u 26. minuti kada je pogriješio gostujući vratar i dao loptu do Andreja Kramarića koji preciznim udarcem s ruba šesnaesterca zabija za 1:0. Hrvatskom napadaču to je 13. gol sezone.

Žuto-crni su stigli do izjednačenja u 58. minuti kada je Reus pogodio na dodavanje Guerreira. No, samo pet minuta kasnije Hoffenheim je opet poveo i to golom Szalaija nakon asistencije Kramarića. Još jedan korak bliže Ligi prvaka domaćine je u 73. minuti približio Kaderabek golom za 3:1.

Utakmica u tijeku.