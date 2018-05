Mamići u Milanu: Inter bi sljedeće sezone mogao ići na hrvatski pogon

I Filip Benković odlazi iz Dinama, još jedan nogometni biser napustit će Maksimir i očito završiti u milanskom Interu, koji je u velikom zamahu i okuplja mlađu momčad za novu sezonu, pa je posegnuo za stoperom Dinama.

Navodno je jako zagrijan i za povratak Matea Kovačića iz Reala kojem bi ponudio središnju ulogu kreativca i vođe, a dobio bi igrača kojem ne treba prilagodba jer je upravo iz Intera prešao u madridski Real.

Ostanu li na San Siru Ivan Perišić i Marcelo Brozović, taj bi klub doista išao na hrvatski pogon. No, sve se to tek treba dogoditi, ali je vrlo izvjesno, barem što se transfera Filipa Benkovića tiče, osim ako pregovori negdje ne zapnu.

Naranča prepustio Mamiću?

Možda je za nekoga iznenađenje da s čelnicima Intera pregovaraju otac i sin Mamić, Zdravko i Mario, a Benkovićev zastupnik je Filip Naranča.

No, Talijani kažu da je Naranča prepustio zastupanje Mariju Mamiću do kraja kolovoza ove godine, tako da ne čudi što Benkovićeve uvjete dogovara Mario Mamić koji se dobro poznaje s čelnicima Intera jer je bio s njima i kad je dolazio Mateo Kovačić. A Zdravko Mamić valjda dogovara uvjete transfera, dio kolača koji će pripasti Dinamu.

Benkovića je prošle godine želio Celtic, pa je bila zainteresirana za njega dortmundska Borussia, navodno i Benfica, ali svi oni teško mogu zadovoljiti apetite Dinama koji je odavno rekao da je Big Ben igrač za 20 milijuna eura. Prije nekoliko dana pojavila se priča da se razgovara o 15 milijuna eura, a sada se iznos navodno ipak približio ciljnom iznosu od 20 milijuna eura.

Dogovori li Dinamo konačni iznos, a igrač svoje uvjete, onda više neće biti zapreke za transfer. Dinamo će, bilo to 15 ili 20 milijuna, zaraditi golemi novac, ali će ostati bez još jednog pouzdanog igrača. Doduše, ni on, kao ni cijela momčad plavih, trenutačno ne igra najbolje, ali dečko još nema ni 21 godinu, a ima 75 utakmica za prvu momčad plavih. Velik je potencijal i to su u Interu shvatili, a s Dinamom ionako odlično surađuju.

No, što će Dinamo ode li i Benković, a otići će. Naime, Borna Sosa već se dogovorio sa Stuttgartom koji je dao za njega osam milijuna eura. Možda ode i Ante Ćorić uspije li se dogovoriti s Romom o svojoj plaći. I tko će onda igrati u Dinamu?

Previše je to neozbiljno

Bojimo se da će, ne bude li prave i brojne kupnje igrača, i to ozbiljnih, plavi biti nekonkurentni u europskim kvalifikacijama, a vrlo upitni i u domaćoj ligi. Dinamu trebaju dva lijeva beka, desni bek, tri ili četiri stopera...

Uh, zna li Nikola Jurčević u što se uvaljao? Nije mu lako, momčad ne igra dobro, bar ne oni koji su ostali u svlačionici. Dio tih igrača već je u mislima u drugim klubovima. Nije li neozbiljno da između dvije utakmice odvedu igrača na liječničke preglede u drugi klub?

I da se sad pregovara o novoj prodaji, a pred plavima su ključne utakmice u kojima trebaju obraniti sad već malu prednost od četiri boda samo dva kola prije kraja, pa slijedi i finale Kupa prije kraja sezone. Valjda bi Jurčević trebao sada nešto smisliti, iz glava igrača izbaciti ideje o odlasku i milijunima eura ili ih batinom natjerati da igraju bolje.

Uza sve to, jasno mu je da će u nove pripreme, ako ih on uopće i povede, krenuti s potpuno novom momčadi, manje u ofenzivnom dijelu, ali defenzivno to će biti dečki koji se vjerojatno još nikad nisu sreli. I onda će se od njega očekivati da uđe u skupinu europskog natjecanja, a ako ne uđe, dobit će nogu. I tako se vrtimo u krug, doći će novi trener, opet će nešto slagati, pa će mu prodati najbolje igrače...

Neizbježno je da Dinamo, kao i ostali naši klubovi, prodaje igrače, ta tko ne bi prodao Benkovića za 20 milijuna eura. Ali, onda treba dovesti i dobre zamjene, pojačanja koja će to doista biti.