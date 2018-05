Pogledajte kako je Lovren predvodio feštu u Liverpoolovoj svlačionici

Dejan Lovren prvi će put u karijeri igrati u finalu Lige prvaka. U uzvratnoj polufinalnoj utakmici Liverpool je izgubio od Rome (2:4), ali je ipak izborio dvoboj protiv madridskog Reala jer je u prvom susretu nadigrao talijansku momčad (5:2).

Finale Lige prvaka u kojem će igrati tri hrvatska igrača Dejan Lovren, Luka Modrić i Mateo Kovačić igra se 26. svibnja u Kijevu.

Liverpoolovi igrači bučno su proslavili prolazak u finale, a za dobro ozračje brinuo se hrvatski reprezentativac. Lovren je zapjevao pjesmu Steviea Wondera ''I Just Called To Say I Love You''...

Lovren celebrating an own goal assist vs Roma 🤣pic.twitter.com/3zDoOusyEO — Witty Futty (@witty_futty) May 3, 2018

Salah And Lovren’s instagram stories 😂😂😂. Love the pair pic.twitter.com/t2RZL6OqwA — Sam (@VintageSalah) May 2, 2018

Se liga no Lovren, Firmino e Salah comemorando no vestiário 😂 pic.twitter.com/d2WYpy4ys2 — Mc Da VL 💥💣 (@MC_DA_VL) May 3, 2018

Arrêtez tout, donc là y’a Lovren Moreno et Klavan qui s’ambiance après une demi finale de ligue des champions car ils sont qualifiés en final LOVREN MORENO KLAVAN !!! pic.twitter.com/vaJpxKJ5mN — NicoDraaa (@Niiicoo21) May 2, 2018