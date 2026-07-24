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BICIKLIZAM

Pogačar s novim rekordom Alpe d'Hueza nadomak konačnog trijumfa

Tour de France - Stage 2 - Lauwin-Planque to Boulogne-sur-Mer
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 19:42
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Pogačar je do svoje pete etapne pobjede na ovogodišnjem "Touru", a 26. u karijeri, stigao sa šest sekundi prednosti u odnosu na drugog Francuza Lennyja Martineza (Bahrain Victorious), odnosno devet sekundi ispred trećeg Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost).

Fenomenalni Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pobjednik je 19. etape ovogodišnjeg izdanja najveće svjetske biciklističke utrke "Tour de Francea" vožene od Gapa do vrha uspona na mitski Alpe d'Huez u dužini od 127.9 kilometara.

Pogačar je do svoje pete etapne pobjede na ovogodišnjem "Touru", a 26. u karijeri, stigao sa šest sekundi prednosti u odnosu na drugog Francuza Lennyja Martineza (Bahrain Victorious), odnosno devet sekundi ispred trećeg Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost).

No, Martinez i Carapaz su početkom zadnjeg uspona, 13.8 kilometara dugog Alpe d'Hueza, imali više od tri minute prednosti u odnosu na Pogačara, samo da bi sjajni Slovenac krenuo u nezadrživi napad kojim je prestizao sve vozače koji su se nalazili u bijegu koji se odvojio od glavne skupine u ranoj fazi etape. Pogačar je zadnju trojicu bjegunaca, Martineza, Carapaza i Amerikanca Seppa Kussa (Visma-Lease a Bike), uhvatio oko dva kilometra prije cilja i tada je bilo jasno kako je jedini mogući ishod etape njegova pobjeda.

Na kraju je Pogačaru izmjereno vrijeme od 35:27 minuta od početka uspona na Alpe d'Huez do vrha čime je postavio najbolje vrijeme u povijesti na ovom usponu koji se na "Touru" koristi od 1952. godine. Time je za 2:08 minuta popravio dosadašnji rekord kojega je od 1997. godine držao Talijan Marco Pantani.

Također, Pogačar je postao tek drugi vozač u povijesti koji je trijumfirao na Alpe d'Huezu u žutoj majici vodećeg u ukupnom redoslijedu, prije njega to je uspjelo samo Britancu Geraintu Thomasu 2018.

Dva dana prije završetka "Toura" Pogačar ima velikih 7:11 minuta prednosti ispred drugog Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe), odnosno 9:42 minuta ispred trećeg momčadskog kolege Meksikanca Isaaca Del Tora (UAE Emirates-XRG) te će se gotovo sigurno pridružiti Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinaultu, Belgijancu Eddyju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu na vrhu ljetvice svih vremena sa po pet ukupnih pobjeda na "Touru".

REZULTATI,
19. ETAPA:
1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates-XRG)          3:17:57
2. Lenny ⁠Martinez (Fra/Bahrain ​Victorious)            +6
3. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-​EasyPost)        +9
4. Sepp Kuss (SAD/Visma-Lease a Bike)              +1:14
5. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)         +2:07
6. Remco Evenepoel (Bel/Red ⁠Bull-BORA-Hansgrohe)   +2:29
7. Isaac Del Toro (Mek/UAE Emirates-XRG)           +2:41
8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)               +2:45
9. Paul Seixas (Fra/Decathlon-CMA CGM)             +2:45
10. Harold Tejada (Kol/XDS-Astana)                 +3:22
UKUPNO:
1. Tadej Pogačar (Slo/UAE ⁠Emirates-XRG)          67:53:00
2. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-⁠BORA-Hansgrohe)    +7:11
3. Isaac Del Toro (Mek/UAE Emirates-XRG)            +9:42
4. Paul Seixas (Fra/Decathlon-CMA CGM)             +10:06
5. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)         +13:00
6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)               +13:09
7. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                      +15:58
8. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost)     +21:15
9. Tom Pidcock (VB/Pinarello-Q36.5)                +21:30
10. ⁠Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies)               +23:21
Ključne riječi
Tour de France Tadej Pogačar

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