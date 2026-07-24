FOTO Brojne kolege i prijatelji emotivno se oprostili od glumca Damira Šabana, legendarnog Mazala

Na Krematoriju zagrebačkog Mirogoja danas je održan posljednji ispraćaj Damira Šabana, glumca koji je preminuo  utorak, 21. srpnja u 69. godini života.
Na Krematoriju zagrebačkog Mirogoja danas je održan posljednji ispraćaj Damira Šabana, glumca koji je preminuo  utorak, 21. srpnja u 69. godini života.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Od legendarnog Mazala oprostili su se obitelj, koelege i prijatelje, među kojima su bili Hrvoje Hitrec, Višnja Babić, Slavica Knežević, Davorin Bogović, Robert Ugrina, Urša Raukar-Gamulin i Rade Šerbedžija, koji je i držao govor. 
Od legendarnog Mazala oprostili su se obitelj, koelege i prijatelje, među kojima su bili Hrvoje Hitrec, Višnja Babić, Slavica Knežević, Davorin Bogović, Robert Ugrina, Urša Raukar-Gamulin i Rade Šerbedžija, koji je i držao govor. 
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Podsjetimo, Damir Šaban preminuo je u utorak je u 68. godini života. Mnogima najpoznatiji po liku Mazala Vrageca iz kultne domaće serije "Smogovci", no odigrao je i niz drugih važnih i zapaženih uloga. Kao Mazalo Vragec, Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio pratila ga je na ulicama i desetljećima nakon snimanja. 
Podsjetimo, Damir Šaban preminuo je u utorak je u 68. godini života. Mnogima najpoznatiji po liku Mazala Vrageca iz kultne domaće serije "Smogovci", no odigrao je i niz drugih važnih i zapaženih uloga. Kao Mazalo Vragec, Šaban je nastupao kroz svih šest sezona emitiranih od 1982. do 1997. godine, a prepoznatljivost koju mu je taj lik donio pratila ga je na ulicama i desetljećima nakon snimanja. 
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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U razgovoru za eMedjimurje prije nekoliko godina, Šaban je istaknuo kako mu je iznimno drago što ga publika i dalje pamti, priznavši da tada nije mogao ni zamisliti takav uspjeh. 
U razgovoru za eMedjimurje prije nekoliko godina, Šaban je istaknuo kako mu je iznimno drago što ga publika i dalje pamti, priznavši da tada nije mogao ni zamisliti takav uspjeh. 
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Rođeni Zagrepčanin, Šaban je na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao 1980. godine, nakon čega je profesionalni put gradio kroz skupinu Akteri i kazalište Trešnja te se 1989. trajno skrasio u ansamblu Zagrebačkog kazališta mladih.
Rođeni Zagrepčanin, Šaban je na Akademiji dramske umjetnosti diplomirao 1980. godine, nakon čega je profesionalni put gradio kroz skupinu Akteri i kazalište Trešnja te se 1989. trajno skrasio u ansamblu Zagrebačkog kazališta mladih.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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 Premda mu je kazalište primarni medij, ostvario je uloge u više od 30 filmskih naslova te u nizu hit-serija poput ''Bitangi i princeza'', ''Naše male klinike'' i ''Bibina svijeta'', dok ga je novija publika mogla pratiti u ''Kumovima'' i ''Dnevniku velikog Perice''.
 Premda mu je kazalište primarni medij, ostvario je uloge u više od 30 filmskih naslova te u nizu hit-serija poput ''Bitangi i princeza'', ''Naše male klinike'' i ''Bibina svijeta'', dok ga je novija publika mogla pratiti u ''Kumovima'' i ''Dnevniku velikog Perice''.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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