Večernji list
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FOTO Prekrasna Hrvatica seli u Beograd, dobila je primamljiv angažman
Hrvatska odbojkašica Marija Vrban napustila je zagrebačku Mladost i potpisala za Partizan.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Riječanka (24), visoka 184 cm, igra na poziciji tehničarke i u Partizanu će nositi dres s brojem 1.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ovo joj je prvi inozemni angažman nakon nastupa za Rijeku, Split, Ennu Vukovar i Mladost.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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S Mladosti je osvojila hrvatsko prvenstvo i Kup Hrvatske te igrala regionalnu MEVZA ligu.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Partizan je uz Vrban doveo još tri pojačanja, a pripreme za novu sezonu počinju 3. kolovoza.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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