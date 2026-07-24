Preminula omiljena liječnica iz Osijeka: 'Nismo bili spremni na njezin tako rani i tako nagli odlazak'

Preminula je prof. dr. sc. Svetlana Tomić, istaknuta hrvatska neurologinja i dugogodišnja liječnica Kliničkog bolničkog centra Osijek. Od nje se emotivnom porukom oprostilo Hrvatsko neurološko društvo, istaknuvši kako je bila cijenjena kolegica, suradnica i prijateljica te liječnica koja je cijeli profesionalni život posvetila skrbi za oboljele od neurodegenerativnih bolesti. "Koliko god smo bili svjesni teške bolesti i neprekidne borbe za život naše Svetlane, nismo bili spremni na njezin tako rani i tako nagli odlazak", poručili su iz Hrvatskog neurološkog društva.

Tomić je bila specijalistica neurologije s posebnim interesom za Parkinsonovu bolest i druge neurodegenerativne bolesti. Vodila je Odjel za neurodegenerativne i neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC-a Osijek te bila osnivačica i predsjednica osječke udruge oboljelih od Parkinsonove bolesti "Buđenje", koju je osnovala 2013. godine kako bi pružila podršku pacijentima i njihovim obiteljima.

Rođena je u Osijeku, a Medicinski fakultet završila je na Sveučilištu u Zagrebu. U KBC-u Osijek zaposlila se 2002. godine kao specijalizantica neurologije, dok je specijalistica postala 2006. Doktorirala je 2012. godine na temi koja je istraživala povezanost kognitivnog oštećenja i težine motoričkih simptoma kod osoba s Parkinsonovom bolešću, a godinu dana kasnije izabrana je za docenticu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Od 2016. godine bila je voditeljica Odjela za neurodegenerativne i neuromuskularne bolesti, a 2019. stekla je subspecijalizaciju iz neurodegenerativnih bolesti. Njezin stručni rad bio je prepoznat i na međunarodnoj razini pa je od 2021. bila članica upravljačke skupine Znanstvenog panela za demenciju i kognitivne poremećaje Europske akademije za neurologiju, dok je od 2022. obnašala dužnost supredsjedateljice tog panela.

Tijekom karijere sudjelovala je u brojnim kliničkim istraživanjima kao glavna istraživačica i suradnica, objavila je 33 znanstvena rada, napisala dva priručnika o Parkinsonovoj bolesti te tri poglavlja u stručnim knjigama. Bila je mentorica 30 diplomskih i tri doktorska rada.

Kolege ističu da je i tijekom vlastite borbe s teškom bolešću ostala posvećena pacijentima, studentima i znanstvenom radu. "Radila je neumorno i uporno za dobrobit bolesnika i cjelokupne medicinske zajednice, ne zanemarujući pritom ni svoju obitelj ni prijatelje. Divili smo se njezinoj snazi, volji i životnoj radosti", poručili su iz Hrvatskog neurološkog društva. "Počivala u miru, draga Svetlana", oprostili su se od kolegice.