Hrvatska osvojila broncu na EP-u mladih u streličarstvu

Hrvatska reprezentacija osvojila je brončanu medalju u konkurenciji Compound U-18 Mixed Team na Europskom prvenstvu mladih u streličarstvu koje se održava u Rimu.

Za Hrvatsku su nastupili Hana Arapović i Maks Posavec, koji su u dvoboju za brončanu medalju svladali Šveđane Juliju Holu i Carla Wenneberga rezultatom 149-144, te Hrvatskoj donijeli prvo odličje s ovog prvenstva.

Na putu do medalje hrvatski mix tim je u četvrtfinalu bio bolji od sportaša iz Rusije rezultatom 151-145, dok je u polufinalu poražen od reprezentacije Turske sa 145-154. U susretu za broncu Arapović i Posavec ponovno su pokazali kvalitetu i sigurnost te zasluženo osvojili brončanu medalju.

U finalu su Turci Irem Sanel i Metin Varol pobijedili njemački mix Lisu Zettl i Gianlucu de Silvia sa 154-146.

Na EP-u nastupa više od 370 natjecatelja iz 40 zemalja svijeta, među kojima i petero hrvatskih predstavnika (Aurelia Mlinarić, Hana Arapović, Ivana Mavračić, Matija Šmaguc, Maks Posavec).