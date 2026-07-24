Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USPJEH

Hrvatska osvojila broncu na EP-u mladih u streličarstvu

Poreč: Održavanje Europskog prvenstva u poljskom streličarstvu
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 17:34
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Za Hrvatsku su nastupili Hana Arapović i Maks Posavec, koji su u dvoboju za brončanu medalju svladali Šveđane Juliju Holu i Carla Wenneberga rezultatom 149-144, te Hrvatskoj donijeli prvo odličje s ovog prvenstva.

Hrvatska reprezentacija osvojila je brončanu medalju u konkurenciji Compound U-18 Mixed Team na Europskom prvenstvu mladih u streličarstvu koje se održava u Rimu.

Za Hrvatsku su nastupili Hana Arapović i Maks Posavec, koji su u dvoboju za brončanu medalju svladali Šveđane Juliju Holu i Carla Wenneberga rezultatom 149-144, te Hrvatskoj donijeli prvo odličje s ovog prvenstva.

Na putu do medalje hrvatski mix tim je u četvrtfinalu bio bolji od sportaša iz Rusije rezultatom 151-145, dok je u polufinalu poražen od reprezentacije Turske sa 145-154. U susretu za broncu Arapović i Posavec ponovno su pokazali kvalitetu i sigurnost te zasluženo osvojili brončanu medalju.

U finalu su Turci Irem Sanel i Metin Varol pobijedili njemački mix Lisu Zettl  i Gianlucu de Silvia sa 154-146.

Na EP-u nastupa više od 370 natjecatelja iz 40 zemalja svijeta, među kojima i petero hrvatskih predstavnika (Aurelia Mlinarić, Hana Arapović, Ivana Mavračić, Matija Šmaguc, Maks Posavec).
Ključne riječi
ostali sportovi Streličarstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!