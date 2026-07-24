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ANALIZA

Trgovinski mir kratko je trajao, Trump priprema novi val carina

VL
Autor
Edita Vlahović Žuvela
24.07.2026.
u 12:11
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Nakon sudske blokade prvog paketa američka administracija priprema nove carine na drukčijoj pravnoj osnovi, dok Europska komisija najavljuje brz i razmjeran odgovor

Trgovinski odnosi Europske unije i Sjedinjenih Država ponovno ulaze u razdoblje neizvjesnosti, samo nekoliko tjedana nakon što je na snagu stupio trgovinski sporazum između EU i SAD-a. U petak, 24. srpnja, istječe privremena američka carina od 10 posto, a administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema novi paket uvoznih nameta kojim želi zadržati carinski pritisak na oko 60 trgovinskih partnera, uključujući EU.

Iako se na prvi pogled čini da je riječ tek o produženju postojećih nameta, novi paket predstavlja pokušaj Washingtona da carinsku politiku utemelji na drukčijoj pravnoj osnovi nakon što je Vrhovni sud SAD-a početkom godine poništio carine američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima.

Ključne riječi
Europska unija trgovinski rat SAD Donald Trump

Komentara 1

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GM
gmižić
12:25 24.07.2026.

Šteta što nije na čelu Hrvatske. Gdje bi nam kraj bio!?

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