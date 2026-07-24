Trgovinski mir kratko je trajao, Trump priprema novi val carina

Trgovinski odnosi Europske unije i Sjedinjenih Država ponovno ulaze u razdoblje neizvjesnosti, samo nekoliko tjedana nakon što je na snagu stupio trgovinski sporazum između EU i SAD-a. U petak, 24. srpnja, istječe privremena američka carina od 10 posto, a administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema novi paket uvoznih nameta kojim želi zadržati carinski pritisak na oko 60 trgovinskih partnera, uključujući EU.



Iako se na prvi pogled čini da je riječ tek o produženju postojećih nameta, novi paket predstavlja pokušaj Washingtona da carinsku politiku utemelji na drukčijoj pravnoj osnovi nakon što je Vrhovni sud SAD-a početkom godine poništio carine američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima.