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POZNATO KOLIKO SE MOŽE NATOČITI

FOTO Na benzinskim postajama osvanule nesvakidašnje obavijesti: 'Ograničeno točenje goriva do daljnjega'

Foto: Čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 16:33
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Za sada nije poznato zbog čega su uvedena ograničenja niti odnose li se na sve benzinske postaje ovih naftnih kompanija ili samo na pojedine lokacije

Vozače koji su danas poslijepodne stigli na pojedine benzinske postaje Petrola u Zagrebu dočekalo je neuobičajna obavijest, naime uvedeno je privremeno ograničenje količine goriva koja se može natočiti prilikom jednog točenja. Na obavijesti istaknutoj na jednoj Petrolovoj benzinskoj postaji stoji: - Obavještavamo vas da je uvedeno privremeno ograničenje prodaje goriva koje stupa na snagu 24. srpnja 2026. godine i vrijedi do opoziva. Sukladno donesenoj odluci, uvodi se ograničenje do 300 litara po točenju.

Foto: Čitatelj

Ista mjera, kako javlja Jutarnji list, danas je uvedena i na jednoj benzinskoj postaji Ine u zapadnom dijelu Zagreba. Ondje je istaknuta gotovo identična obavijest. - Obavještavamo vas da se od 24. srpnja uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji - stoji u obavijesti.

Za sada nije poznato zbog čega su uvedena ograničenja niti odnose li se na sve benzinske postaje ovih naftnih kompanija ili samo na pojedine lokacije. Redakcija je uputila upite Ini i Petrolu s pitanjima zbog čega je donesena odluka o ograničenju točenja goriva te primjenjuje li se ona i na drugim benzinskim postajama diljem Hrvatske. Odgovore ćemo objaviti čim ih zaprimimo.

Podsjećamo, već ranije najvaljeno je kako bi od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bio bi skuplji devet centi po litri te bi koštao 1,63 eura. U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila 1,79 eura. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, 22 centa. Litra bi stajala 1,24 eura. Konačne cijene i korekcije Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici. 

Ključne riječi
gorivo benzin INA Petrol

Komentara 1

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
16:40 24.07.2026.

samo 300 litara po tankanju? znači moram tri puta u red da napunim do vrha???

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