Moćna raketa FP-9 ide na Moskvu brzinom od 8000 km/h, Putinova obrana nemoćna: 'Imaju 20 sekundi za reakciju'

Ukrajinska tvrtka Fire Point razvija novu balističku raketu FP-9 koja bi, prema navodima proizvođača, mogla dosegnuti Moskvu brzinom od gotovo 8000 kilometara na sat te predstavljati novu prijetnju ruskoj protuzračnoj obrani. Projekt je posljednjih dana privukao pozornost nakon što je suosnivač tvrtke Denys Shtilierman objavio snimku lansiranja neidentificirane balističke rakete.

Shtilierman je 20. srpnja na društvenim mrežama objavio video uz kratki komentar "Ljepota", no nije otkrio o kojem je projektilu riječ. Prema pisanju ukrajinskog portala United24, moguće je da se radi o prvom testnom lansiranju FP-9. Tvrtka Fire Point nije željela komentirati te navode na upit njemačkog Spiegela. Ako je riječ o FP-9, snimka bi mogla upućivati na značajan napredak u razvoju oružja koje bi Ukrajini omogućilo sposobnost izvođenja brzih balističkih udara na ciljeve udaljene više od 500 kilometara. Takvi projektili, zbog velike brzine i balističke putanje, znatno su teži za presretanje od bespilotnih letjelica i krstarećih projektila.

Fire Point je od osnutka 2022. godine razvio više sustava za napade na ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Tvrtka je postala poznata po bespilotnoj letjelici dugog dometa FP-1, koja prema proizvođaču može nositi bojevu glavu od 60 kilograma na udaljenost do 2600 kilometara. Takve letjelice korištene su u napadima na ruske rafinerije nafte, što je dio ukrajinske strategije slabljenja ruske ratne ekonomije. Tvrtka je razvila i FP-2, bespilotnu letjelicu koja može nositi do 200 kilograma eksploziva na udaljenost do 370 kilometara. Prema ukrajinskim tvrdnjama, jedna FP-2 nedavno je pogodila ruski vojni konvoj u blizini Krima.

Fire Point proizvodi i oko šest tona težak krstareći projektil FP-5 "Flamingo". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krajem lipnja izjavio je da je više projektila FP-5 pogodilo istraživačko-proizvodni kompleks Titan-Barrikady u Volgogradu, izazvavši požar. U tom se kompleksu, prema medijskim izvješćima, proizvode lansirni sustavi za ruske rakete Iskander-M te interkontinentalne projektile Jars i Topolj-M.

Prema podacima Fire Pointa, Flamingo može nositi bojevu glavu tešku do 1150 kilograma i pogoditi ciljeve udaljene do 3000 kilometara. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ima značajna ograničenja. Raketni stručnjak Markus Schiller iz Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) navodi da projektil leti podzvučnom brzinom od 700 do 900 kilometara na sat, bez stealth sposobnosti, zbog čega ga ruska protuzračna obrana lakše presreće nego balističke projektile.

Vojni analitičar Fabian Hoffmann s Norwegian Institute for Defence Studies analizirao je deset uporaba Flaminga između kolovoza 2025. i srpnja ove godine. Od više od 40 lansiranih projektila cilj je pogodilo između devet i 12, dok analiza Ukrainske Pravde sugerira da je znatan broj projektila oborila ruska protuzračna obrana. Upravo zato Ukrajina razvija novu generaciju balističkih projektila. Za razliku od krstarećih raketa, koje lete na malim visinama, balističke rakete većinu putanje prolaze na velikim visinama izvan dosega većine sustava protuzračne obrane. Vojni analitičar Etienne Marcuz iz francuskog instituta Fondation pour la recherche stratégique navodi da se takvi projektili često mogu presresti tek u završnoj fazi leta, pri čemu obrana ima svega 20 do 30 sekundi za reakciju. Ako prvi pokušaj presretanja ne uspije, dodatne prilike uglavnom više ne postoje.

Ruska prijestolnica smatra se jednim od najbolje zaštićenih gradova u zemlji. Prema procjenama navedenim u Spiegelovu izvješću, Moskvu štiti više od stotinu sustava protuzračne obrane, zbog čega su dosadašnji napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica i krstarećih projektila imali ograničen učinak. Fire Point trenutačno razvija nekoliko balističkih projektila. Model FP-7, koji se temelji na raketi 48N6 korištenoj u sustavu S-400, prema proizvođaču može postići brzinu veću od 5000 kilometara na sat, ali ima domet od oko 200 kilometara. Tvrtka je razvila i protuzračnu inačicu FP-7x, čije je uspješno testiranje objavila u lipnju.

Istodobno, dvije druge ukrajinske tvrtke razvile su balistički projektil Hrim-2, odnosno Sapsan. Predsjednik Zelenski izjavio je još krajem 2025. da je to oružje već korišteno protiv ruskih ciljeva, dok mediji navode da mu je domet oko 300 kilometara. Takvi projektili mogu gađati ciljeve duboko iza bojišnice, ali ne dosežu Moskvu. FP-9 predstavlja znatno ambiciozniji projekt. Prema Fire Pointu, raketa bi trebala imati domet do 855 kilometara, najveću brzinu od oko 8000 kilometara na sat te nositi bojevu glavu tešku do 800 kilograma. Time bi bila više od osam puta brža od krstarećeg projektila Flamingo i, prema tvrdnjama proizvođača, čak brža od ruskog projektila Iskander.

Shtilierman je u intervjuu objavljenom krajem lipnja izjavio da je FP-9 završila gotovo sve ključne razvojne faze te da preostaju još zemaljska ispitivanja motora. Dodao je kako bi, ako prvi letni test potvrdi ispravnost sustava, "sljedeći let trebao biti prema Moskvi". U drugom intervjuu izrazio je uvjerenje da će velika brzina FP-9 omogućiti probijanje ruske protuzračne obrane, premda ne pri svakom napadu. "Nešto će nas uvijek zaustaviti, ali oko 25 posto projektila proći će i pogoditi cilj", rekao je. Marcuz smatra da bi ruskoj obrani dodatni problem mogao predstavljati činjenica da je Ukrajina posljednjih mjeseci uništila ili onesposobila više sustava S-400. Prema njegovoj procjeni, to bi Rusiji moglo otežati zaštitu vlastitog teritorija od budućih balističkih napada te povećati ranjivost ciljeva duboko u unutrašnjosti zemlje.