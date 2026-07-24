FOTO Ivana Knoll stigla u Split, čeka je nastup uz slavne Gipsy Kingse

– Velika nam je čast što je Hrvatska ponovno domaćin ovako važnog međunarodnog natjecanja i što ćemo u Splitu ugostiti najbolje europske reprezentacije. Želimo da ovo bude mnogo više od sportskog prvenstva, cilj nam je stvoriti događaj u kojem će uživati cijele obitelji, sportski zaljubljenici, ali i oni koji će ragbi gledati prvi put – rekao je Većeslav Holjevac, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza i dopredsjednik Rugby Europe.
– Želimo da ovo bude pravi sportsko-zabavni festival. Uz vrhunski europski ragbi pripremili smo bogat glazbeni program tijekom sva tri dana natjecanja. Posebno bih izdvojio koncert legendarnih Gipsy Kingsa, koji će biti jedan od vrhunaca cijelog događaja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se i naši DJ-evi, među kojima je i DJ Knolldoll – ističe Holjevac.