FOTO Ivana Knoll stigla u Split, čeka je nastup uz slavne Gipsy Kingse

Ljubitelji ragbija odbrojavaju do najvećeg sportskog događaja ovog ljeta: Europskog prvenstva u ragbiju 7 koji će se održati od 24. do 26. srpnja na Parku mladeži u Splitu.
Ljubitelji ragbija odbrojavaju do najvećeg sportskog događaja ovog ljeta: Europskog prvenstva u ragbiju 7 koji će se održati od 24. do 26. srpnja na Parku mladeži u Splitu.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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– Velika nam je čast što je Hrvatska ponovno domaćin ovako važnog međunarodnog natjecanja i što ćemo u Splitu ugostiti najbolje europske reprezentacije. Želimo da ovo bude mnogo više od sportskog prvenstva, cilj nam je stvoriti događaj u kojem će uživati cijele obitelji, sportski zaljubljenici, ali i oni koji će ragbi gledati prvi put – rekao je Većeslav Holjevac, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza i dopredsjednik Rugby Europe.
– Velika nam je čast što je Hrvatska ponovno domaćin ovako važnog međunarodnog natjecanja i što ćemo u Splitu ugostiti najbolje europske reprezentacije. Želimo da ovo bude mnogo više od sportskog prvenstva, cilj nam je stvoriti događaj u kojem će uživati cijele obitelji, sportski zaljubljenici, ali i oni koji će ragbi gledati prvi put – rekao je Većeslav Holjevac, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza i dopredsjednik Rugby Europe.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Organizatori su ovogodišnje prvenstvo osmislili kao događaj koji će spojiti sport i zabavu te privući i publiku koja možda nikada prije nije gledala ragbi.
Organizatori su ovogodišnje prvenstvo osmislili kao događaj koji će spojiti sport i zabavu te privući i publiku koja možda nikada prije nije gledala ragbi.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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– Želimo da ovo bude pravi sportsko-zabavni festival. Uz vrhunski europski ragbi pripremili smo bogat glazbeni program tijekom sva tri dana natjecanja. Posebno bih izdvojio koncert legendarnih Gipsy Kingsa, koji će biti jedan od vrhunaca cijelog događaja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se i naši DJ-evi, među kojima je i DJ Knolldoll – ističe Holjevac.
– Želimo da ovo bude pravi sportsko-zabavni festival. Uz vrhunski europski ragbi pripremili smo bogat glazbeni program tijekom sva tri dana natjecanja. Posebno bih izdvojio koncert legendarnih Gipsy Kingsa, koji će biti jedan od vrhunaca cijelog događaja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se i naši DJ-evi, među kojima je i DJ Knolldoll – ističe Holjevac.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ivana Knoll stigla je danas u Split
Ivana Knoll stigla je danas u Split
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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