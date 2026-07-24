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RIJETKO JU VIDIMO

FOTO Zdravko Mamić objavio rijetku fotografiju sa zagonetnom partnericom: Ponovno se šuška o zarukama

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 12:36
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Mamić iza sebe ima tri propala braka s dvije žene. S Nadom se ženio i rastavljao dvaput te je s njom dobio sina Marija

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić na Instagramu se pohvalio fotografijom u prirodi s partnericom Jelenom Planinić. 67-godišnji Mamić i 27 godina mlađa Jelena pozirali su nasmiješeni u prirodi sjedeći na klupi, a pažnju je privukao prsten na njenoj ruci zbog čega su ponovno krenula nagađanja o zarukama.

Njih se dvoje već duže vrijeme drže podalje od javnosti. Javnost je za njihovu vezu saznala 2023. godine, a o Jeleni se ne zna puno. 2023. mediji su pisali kako Mamić ima novu ljubav i kako se planira ponovno ženiti, no to nikada nije potvrđeno. Kasnije ih se često moglo vidjeti u Mostaru gdje su namještali stan za zajednički život, prema pisanjima medijima.

Foto: screenshot/instagram

Rijetko ih se može vidjeti u javnosti, ali su zato iznenadili kada su se 2028. pojavili u Sarajevi na premijeri dokumentarnog filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina - Vaha". Početkom prošle godine viđeni su i na koncertu Lepe Brene na Jahorini.

Mamić iza sebe ima tri propala braka s dvije žene. S Nadom se ženio i rastavljao dvaput te je s njom dobio sina Marija. S drugom suprugom Marinom pak ima dvije kćeri. 
Ključne riječi
zaruke Jelena Planinić Zdravko Mamić

Komentara 2

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OT
otrovnijezik
12:47 24.07.2026.

Što traženi kriminalac sa interpolove tjeralice zauzima prostor u glasilima?

NE
Nemanadimak
13:07 24.07.2026.

Sigurno je u pitanju prava ljubav :)

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