FOTO 10 bazena, 270 ljudi svaki dan na gradilištu radi punom parom: Spektakularne hrvatske terme pred otvorenjem
Izgradnja geotermalnog sportsko-rekreacijskog parka Wellovar u bjelovarskom naselju Veliko Korenovo ušla je u završnu fazu, a otvorenje se planira za 29. rujna, na Dan grada Bjelovara i bjelovarskih branitelja, rečeno je u petak tijekom obilaska gradilišta.
"Po vrijednosti je to najveća investicija u povijesti Bjelovara, a vjerujem da će Terme postati izlog Bjelovara prema svijetu", rekao je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, koji je obišao gradilište zajedno s direktorom Termi Bjelovar Zvonimirom Žarecom i predstavnicima izvođača radova.
Kompleks se prostire na 14.000 četvornih metara s gotovo 4.000 četvornih metara vodene površine i imat će 10 bazena, među kojima zatvoreni olimpijski bazen dimenzija 50 puta 25 metara, tek treći takav u Hrvatskoj.
Kompleks će biti gotovo u potpunosti energetski neovisan. Terme će se grijati geotermalnom energijom i sunčevom energijom, a osim plina potrebnog za kuhinju, u objektu nema plinskih instalacija, istaknuo je Hrebak.
Konačni cjenik ulaznica još nije definiran, no Hrebak je potvrdio da će biti 10 do 15 posto jeftinije od usporedivih termalnih kompleksa. Tijekom radnog tjedna planirane su posebno povoljne ponude za škole, umirovljenike, branitelje i sportske klubove.
Direktor Žarec podsjetio je da je prvo kupalište u Bjelovaru otvoreno još 1914. te da su građani više od stotinu godina čekali zatvoreni bazenski kompleks. Izgradnja je trajala 20-ak mjeseci, a radove su usporile dvije zime.
U Termama će raditi 45 zaposlenika, a za pojedina radna mjesta pristiglo je više od 70 prijava. Oko 75 posto zaposlenika bit će ljudi koji se vraćaju u Bjelovar iz Njemačke i drugih dijelova Hrvatske, rekao je Žarec. Među njima su stručnjaci koji su radili u Mercedesovoj tvornici u Njemačkoj, na frankfurtskom sajmu i u Arena Centru u Zagrebu.
Žarec je najavio i planove za novu investiciju. Ako država odobri sredstva, Bjelovar bi mogao postati prvi grad u Hrvatskoj s eksploatacijskom i utisnom geotermalnom bušotinom, što bi omogućilo vraćanje iskorištene termalne vode u podzemlje i dugoročno očuvanje geotermalnog izvora.