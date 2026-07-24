Jurgen Klopp čim je postao izbornik poručio Nijemcima: Odlazim ako ne ostavite moju obitelj na miru

Njemački nogometni stručnjak Jurgen Klopp (59) službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik "Elfa".

Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja Svjetskog prvenstva 2030.

Na izborničkoj klupi će naslijediti Juliana Nagelsmanna, koji je napustio reprezentaciju nakon što je Njemačka ispala u osmini finala Svjetskog prvenstva od Paragvaja. Šef globalnog nogometa Red Bulla od 2024. godine, tako se vraća na klupu dvije godine nakon svog posljednjeg trenerskog mandata. Njemački mediji navode kako DFB neće platiti odštetu za Kloppov raskid ugovora, već će donirati milijun eura neprofitnoj zakladi Red Bulla, "Wings for Life" za medicinska istraživanja leđne moždine

Bila je to zanimljiva konferencija, Klopp je govorio o svojim planovima i ambicijama, predstavio suradnike, ali i jasno podvukao.

"Onog dana kada me više ne želite, recite to. I odlazim. Bez otpremnine. Ako sutra kažete, on je smeće, odlazim. Ako DFB kaže, on je smeće, odlazim. Ako se budete ponašali neprimjereno i ne ostavite moju obitelj na miru, otići ću. Jednostavno ću se povući. Znam da postoje i druge zemlje u kojima se izbornici tretiraju još gore. Volim ovaj posao, ali sam uvijek spreman otići ako bude potrebno," prenose njemački mediji.

Istaknuo je kako planira iznenađenja, te kako voli biti hrabar.

"Ovo je vrhunac, apsolutni zenit moje trenerske karijere. Dat ću sve što imam. Igrači će dobiti prilike koje ne očekuju. Jer volim biti hrabar. Oduvijek sam bio i uvijek ću biti. Želim raditi s dečkima koji igraju stil nogometa u kojem svi uživaju. Nije uvijek odmah uspješno, ali želim se pobrinuti da ljudi nakon utakmice odu kući i kažu: 'Wow," istaknuo je.

Prvi ispit na klupi "Elfa" imat će 24. rujna protiv Nizozemske u Amsterdamu u Ligi nacija. Tri dana kasnije igrat će s Grčkom u Augsburgu. Nakon toga slijede utakmica protiv Srbije u Munchenu 1. listopada i protiv Grčke u Solunu 4. listopada.

"Moramo pronaći ravnotežu između razvoja i učinka. Postojat će rješenje, imam nekoliko ideja na umu. Nećemo gurati jedanaest igrača do krajnjih granica. Želim sve poboljšati. Predstaviti njemačku reprezentaciju u pozitivnom svjetlu, kako bismo se na kraju mogli vratiti na vrh. Veselim se izazovu. Do prve utakmice ostala su još dva mjeseca. A onda je to u Nizozemskoj, ni manje ni više."

Svjestan je kako njemački navijači žele jedino zlato.

"Očekivanja u Njemačkoj su luda. Zamislite da je Nagelsmann rekao: Idemo opet u polufinale.' Što možete reći? Naravno, želimo postići najviše ciljeve. Trebali bismo shvatiti da nam za to treba vremena."

Poručio je kako Njemačka ima "nevjerojatnu količinu talenata."

"Pregledao sam imena i stekao izuzetno pozitivan dojam o momčadi. Imamo nevjerojatno mnogo talenata. Postali smo svjetski i europski prvaci do 17 godina. Oni bi sada trebali imati 20 godina. Sad kad imaju vozačke dozvole, možemo ih koristiti," kazao je sa smiješkom.

Poručio je kako nitko od sadašnjih reprezentativaca nije otpisan.

"Svatko tko ima pravo igrati za reprezentaciju trebao bi dati sve od sebe. Gledat ću. Ali nitko se danas ne otpisuje. Ovo je novi početak. Ključno pitanje bit će kontrapresing, stabilna formacija, jasna nogometna filozofija. Uz sve neizvjesnosti. Nećemo igrati s igračem manje. Ali najbolja momčad u Njemačkoj igra s igračem manje. Momčadi koje su osvojile turnir igrale su s četiri igrača u obrani. I mi ćemo to učiniti. Igrat ćemo i s krilima. Kreatori igre današnje generacije su na krilima."

Kazao je kako nije razgovarao s bivšim izbornikom Julianom Nagelsmannom.

"Nismo razgovarali. Imam najveće poštovanje prema njemu. Želim mu sve najbolje," poručio je.