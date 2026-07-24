Država pooštrava pravila rada na digitalnim platformama: Stranih dostavljača i vozača taksija 4727, domaćih 16.925

Na spomen platformskog rada mnogima u Hrvatskoj prva su asocijacija prizori uobičajeni za prometnice urbanih središta: dostavljači na biciklima ili skuterima koji u torbama s prepoznatljivim logotipom poput Wolta ili Glova razvoze hranu, namirnice i razne druge stvari na kućne pragove kupaca. Dio te priče su i dostavljači "na četiri kotača" i platformski taksi vozači (Bolt, Uber), samo što je njihova vidljivost manje upečatljiva i slikovita. No, rad putem digitalnih radnih platformi generalno je i šira i kompleksnija priča.



Prema izvješću o platformskom radu za 2025., prvome koje objedinjuje rezultate pune primjene zakonskog okvira za to područje, u Registru digitalnih radnih platformi i agregatora krajem 2025. evidentirane su četiri platforme koje su registrirale 2336 agregatora, od čega ih se 879 odnosi na obrtnike, a 1457 na pravne osobe. Lani su posao putem digitalnih platformi za rad tijekom cijele godine ili dijela godine obavljale 21.652 osobe. Od spomenutog ukupnog broja radnika na hrvatske državljane otpada 16.925, a na strane 4727. U pogledu radnog angažmana, doduše, ti omjeri su nesumnjivo drukčiji jer je domaćima to ipak češće dodatni izvor zarade.