Predsjednicu Osijeka čeka drakonska kazna? Ispitivali ju šest sati, prijeti joj katastrofa

Predsjednicu NK Osijek Alexandru Vegh, i klub, sumnjiči se za kršenje zakona. Vegh je naime u isto vrijeme predsjednica kluba i predsjednica Udruge škole nogometa, a u članku 112 zakona o Sportu piše kako predsjednica kluba ne smije biti osoba koja se bavi transferima igrača. Osijek je prvotno odbacio optužbe o kršenju zakona, ali inspekcija Ministarstva turizma i sporta jučer je u klubu provela čak šest sati, doznaje Index.

Vegh je vlasnica tvrtke V Agency, agencije koja se bavi prodajom igrača, zajedno s bratom Gaborom. Po zakonu, zato ne bi smjela biti na čelu kluba.

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- Osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu - piše u članku 112 Zakona o sportu.

Predsjednica Osijeka postala je u veljači ove godine, ali bi s te pozicije mogla uskoro odstupiti. Gotovo je sigurno da će biti kažnjena zabranom rada, a ta bi zabrana prema prvim informacijama trebala trajati oko godinu dana.