Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA AFERA

Predsjednicu Osijeka čeka drakonska kazna? Ispitivali ju šest sati, prijeti joj katastrofa

Osijek: Konferencija za medije u prostorijama NK Osijeka povodom predstavljanja novog sportskog direktora i nove vizije kluba
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 12:20
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Predsjednica Osijeka postala je u veljači ove godine, ali bi s te pozicije mogla uskoro odstupiti

Predsjednicu NK Osijek Alexandru Vegh, i klub, sumnjiči se za kršenje zakona. Vegh je naime u isto vrijeme predsjednica kluba i predsjednica Udruge škole nogometa, a u članku 112 zakona o Sportu piše kako predsjednica kluba ne smije biti osoba koja se bavi transferima igrača. Osijek je prvotno odbacio optužbe o kršenju zakona, ali inspekcija Ministarstva turizma i sporta jučer je u klubu provela čak šest sati, doznaje Index.

Vegh je vlasnica tvrtke V Agency, agencije koja se bavi prodajom igrača, zajedno s bratom Gaborom. Po zakonu, zato ne bi smjela biti na čelu kluba.

Argentinci traže ponavljanje finala SP-a i tvrde da ih je sudac Vinčić teško oštetio!

- Osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu - piše u članku 112 Zakona o sportu.

Predsjednica Osijeka postala je u veljači ove godine, ali bi s te pozicije mogla uskoro odstupiti. Gotovo je sigurno da će biti kažnjena zabranom rada, a ta bi zabrana prema prvim informacijama trebala trajati oko godinu dana.
Ključne riječi
zabrana rada NK Osijek Alexandra Vegh

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Melankolija
Melankolija
13:11 24.07.2026.

Mamic poslije Mamica?

OT
otrovnijezik
12:49 24.07.2026.

Ma nije moguće? Kod nas nešto nije po zakonu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!