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Denis Romac
Autor
Denis Romac

Saudijski nuklearni zaokret znak je nepovjerenja u Trumpovu politiku

24.07.2026. u 18:15

Dok Bijela kuća tvrdi da je cilj rata protiv Irana zaustaviti širenje nuklearnog oružja, sporazum sa Saudijskom Arabijom pokazuje drukčiju sliku

Dok Donald Trump svoj rat protiv Irana već mjesecima opravdava potrebom neutralizacije iranske nuklearne prijetnje i sprečavanja Irana da proizvede nuklearnu bombu, pozivajući se na sprečavanje nuklearne proliferacije na Bliskom istoku, Trumpova administracija istodobno je dogovorila sporazum o dijeljenju nuklearne tehnologije sa Saudijskom Arabijom, koji ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo korištenje te tehnologije u programima proizvodnje nuklearnog oružja. Kako objasniti očitu nedosljednost i licemjerje Trumpove administracije? Iako je riječ o civilnom sporazumu, koji američkim kompanijama osigurava povlašten pristup izgradnji nuklearnih elektrana na saudijskom tlu, a sporazum pritom ne sadrži eksplicitnu dozvolu koja bi Saudijskoj Arabiji omogućila razvoj nuklearnog oružja, svi su uočili znakovit izostanak klauzule koja bi Saudijcima izričito zabranila obogaćivanje urana i preradu nuklearnog goriva, što se smatra zlatnim standardom kod takvih sporazuma. Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman više je puta upozoravao da će i Saudijska Arabija razviti nuklearnu bombu u slučaju da to učini i Iran, što opravdava zabrinutost da i Saudijci namjeravaju krenuti nuklearnim putem, a to pak predstavlja neizravnu potvrdu neuspjeha Trumpova rata protiv Irana.

Ključne riječi
Donald Trump Iran Saudijska Arabija SAD

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