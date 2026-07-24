Saudijski nuklearni zaokret znak je nepovjerenja u Trumpovu politiku

Dok Donald Trump svoj rat protiv Irana već mjesecima opravdava potrebom neutralizacije iranske nuklearne prijetnje i sprečavanja Irana da proizvede nuklearnu bombu, pozivajući se na sprečavanje nuklearne proliferacije na Bliskom istoku, Trumpova administracija istodobno je dogovorila sporazum o dijeljenju nuklearne tehnologije sa Saudijskom Arabijom, koji ne uključuje zaštitne mjere kojima bi se spriječilo korištenje te tehnologije u programima proizvodnje nuklearnog oružja. Kako objasniti očitu nedosljednost i licemjerje Trumpove administracije? Iako je riječ o civilnom sporazumu, koji američkim kompanijama osigurava povlašten pristup izgradnji nuklearnih elektrana na saudijskom tlu, a sporazum pritom ne sadrži eksplicitnu dozvolu koja bi Saudijskoj Arabiji omogućila razvoj nuklearnog oružja, svi su uočili znakovit izostanak klauzule koja bi Saudijcima izričito zabranila obogaćivanje urana i preradu nuklearnog goriva, što se smatra zlatnim standardom kod takvih sporazuma. Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman više je puta upozoravao da će i Saudijska Arabija razviti nuklearnu bombu u slučaju da to učini i Iran, što opravdava zabrinutost da i Saudijci namjeravaju krenuti nuklearnim putem, a to pak predstavlja neizravnu potvrdu neuspjeha Trumpova rata protiv Irana.