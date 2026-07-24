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KONFERENCIJA U SPLITU

Glavina: Split ulazi u veliki investicijski ciklus u sportsku infrastrukturu

Zagreb: Tonči Glavina nakon Vlade dao je izjavu za medije
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 19:15
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"Najveći fokus su ovi značajni veliki investicijski projekti. Tu počinjemo prvo sa stadionom "Poljud", gdje su donesene sve potrebne i političke i financijske odluke i ovisno o odluci Grada Splita, odnosno građana i građanki Grada Splita i, naravno, struke, će se odlučiti u kojem smjeru će se ići sa Poljudom", kazao je.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je u petak u Splitu na konferenciji o sportskoj infrastrukturi održanoj tijekom Europskog prvenstva u ragbiju 7, da grad ulazi u veliki investicijski ciklus u sportsku infrastrukturu uz potporu Vlade Republike Hrvatske.

"Upravo smo danas ovdje da predstavimo velike planove za sportsku infrastrukturu u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali koji su već jednim dobrim dijelom i u realizaciji", rekao je Glavina.

Dodao je kako je prošle godine kroz javne natječaje za sportsku infrastrukturu, vezano uz Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, a dijelom i uz ulaganja za Europske sveučilišne igre, koje će se održati 2028., uloženo oko 6,5 milijuna eura.

"Najveći fokus su ovi značajni veliki investicijski projekti. Tu počinjemo prvo sa stadionom "Poljud", gdje su donesene sve potrebne i političke i financijske odluke i ovisno o odluci Grada Splita, odnosno građana i građanki Grada Splita i, naravno, struke, će se odlučiti u kojem smjeru će se ići sa Poljudom", kazao je.

Istaknuo je kako su važni projekti i ulaganja u kompleks Parka mladeži, dvoranu Gripe te Spaladium Arenu.

"Veliki kapitalni sportski projekt za koji je Vlada u potpunosti stala i pomogla da se riješi i realizira je Spaladium Arena, koju ćemo također financijski potpomoći značajno da se vrati u punu svoju funkcionalnost i da opet bude domaćin velikih događanja", rekao je Glavina.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da su u Splitu u tijeku povijesna ulaganja u sportsku infrastrukturu te da je dosad ugovoreno više od pet milijuna eura ulaganja.

"Sa Spaladium Arenom izvršena je procjena - 12 milijuna eura je počinjena šteta. Mi očekujemo raspisivanje javnog natječaja za sanaciju", rekao je Šuta.

Dodao je da je dio radova na Gripama već ugovoren, a da je za Park mladeži, odnosno Brodaricu, u tijeku priprema dokumentacije za rekonstrukciju cijelog prostora.

"Sve smo prezentirali i ministarstvu i samome premijeru, o svemu su upoznati, i mi tu također očekujemo pomoć Vlade, što nam je i obećano", kazao je.

Šuta je istaknuo da je cilj obnoviti postojeću sportsku infrastrukturu u Splitu, među ostalim streljanu u Stobreču izgrađenu za Mediteranske igare kojima je Split bio domaćin 1979.

"Cilj nam je kroz postojeću sportsku infrastrukturu koju imamo da je u cijelosti obnovimo i da bude na ponos gradu Splitu", rekao je.

Dodao je kako se izvode radovi na nogometnom terenu u Srinjinama, na Poljudu se obnavljaju bazeni i sustav odvodnje, a u Parku mladeži gradi se teren koji će rasteretiti termine u gradskim dvoranama.

Najavio je i da će Grad Split od rujna prvi u Hrvatskoj sufinancirati sportske članarine za djecu od šest do 14 godina.

"Time pokazujemo da brinemo o mladim ljudima. To je jedan od velikih iskoraka općenito, ulaganje u sport i briga o mentalnom zdravlju", rekao je Šuta.

Govoreći o Poljudu, kazao je kako je projekt dio rada povjerenstva koje je osnovalo resorno ministarstvo te da se očekuje mišljenje i konačan zaključak kako bi se moglo krenuti u realizaciju.
Ključne riječi
Split Tonči Glavina

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