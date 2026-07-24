VIDEO Srpski tajkun održao vatreni govor u Hrvatskoj pa mu prišao pukovnik HV-a: 'Znate li gdje se nalazite?'

Srpski poduzetnik Bogoljub Karić ispričao je kako je tijekom posjeta pograničnom području između Hrvatske i Republike Srpske održao govor ne znajući da se nalazi na hrvatskom teritoriju, nakon čega mu je, prema njegovim riječima, prišao pukovnik Hrvatske vojske i poručio da je vrijeme za prevladavanje ratnih podjela.

Karić je u podcastu, čiji je isječak objavljen na TikToku, rekao da ga je prijatelj, vlasnik velikih vinograda i dobitnik nagrade braće Karić, pozvao na ručak u objekt koji se nalazi uz granicu. "Tamo sam bio na teritoriju Hrvatske, a nisam znao da je to teritorij Hrvatske", ispričao je Karić.

Tijekom ručka ustao je i održao govor posvećen supruzi svojeg prijatelja, majci desetero djece, koju je opisao kao primjer obitelji i majčinstva. "Ja ustanem tamo i njegovoj ženi, koja ima desetero djece, održim govor inspiriran takvom majkom, Srpkinjom, veličanstvenom, koja je rodila desetoro djece", rekao je Karić.

Dodao je da nije znao tko se nalazi za okolnim stolovima. "Tamo sjede svi Hrvati, a ja veze nemam gdje smo mi", rekao je. Nakon govora i pjesme, prema Karićevim riječima, prišao mu je muškarac u civilu koji se predstavio kao pukovnik Hrvatske vojske. "Kaže: 'Oprostite, mogu li vas pozdraviti? Ja sam sretan danas što je je Bogoljub Karić došao u Hrvatsku'", prepričao je Karić.

On mu je, kako navodi, odgovorio da se nalazi u Republici Srpskoj, na što mu je pukovnik rekao da se zapravo nalazi na hrvatskom teritoriju. "Kaže on: 'Ne, ne, ovo je granica i već naš teritorij. Da se ovdje na ovom teritoriju održi ovakav govor... Mi smo se ovdje ubijali, odavde se pucalo jedni na druge, a danas se održava ovakav govor. Svaka vam čast'", ispričao je Karić.

Karić je rekao da su se nakon toga zagrlili te da se ispričao ako je u govoru rekao nešto neprimjereno. "Kaže on: 'Ne, ne, sve odlično. Trebamo zaboraviti sve što je bilo, družiti se'", prenio je Karić njegove riječi. Prema njegovu kazivanju, susret je potom prerastao u zajedničko druženje. Okupljeni su se fotografirali, a uz dvije gitare pjevali su pjesme Miše Kovača.

Karić je rekao da mu je vlasnik vinograda kasnije kazao kako mu je taj događaj donio veliko olakšanje jer se ranije bojao mogućih incidenata. "Stalno sam se bojao njih, da će mi netko zapaliti vinograd ili nešto", prenio je Karić njegove riječi. Dodao je da su mu okupljeni odgovorili kako se takvo što ne bi dogodilo te da je gospodarstvo put prema pomirenju. "Ekonomija mora pobijediti. Zato vas poštujemo Kariću, vi se niste miješali u ratove. Samo ekonomija može pomiriti ovaj narod", rekao je Karić.