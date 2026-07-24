Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Bogoljub Karić

VIDEO Srpski tajkun održao vatreni govor u Hrvatskoj pa mu prišao pukovnik HV-a: 'Znate li gdje se nalazite?'

Bogoljub Karić
Screenshot/YouTube
VL
Autor
Mateja Papić
24.07.2026.
u 09:46
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Tijekom ručka ustao je i održao govor posvećen supruzi svojeg prijatelja, majci desetero djece, koju je opisao kao primjer obitelji i majčinstva. Dodao je da nije znao tko se nalazi za okolnim stolovima. "Tamo sjede svi Hrvati, a ja veze nemam gdje smo mi", rekao je.

Srpski poduzetnik Bogoljub Karić ispričao je kako je tijekom posjeta pograničnom području između Hrvatske i Republike Srpske održao govor ne znajući da se nalazi na hrvatskom teritoriju, nakon čega mu je, prema njegovim riječima, prišao pukovnik Hrvatske vojske i poručio da je vrijeme za prevladavanje ratnih podjela.

Karić je u podcastu, čiji je isječak objavljen na TikToku, rekao da ga je prijatelj, vlasnik velikih vinograda i dobitnik nagrade braće Karić, pozvao na ručak u objekt koji se nalazi uz granicu. "Tamo sam bio na teritoriju Hrvatske, a nisam znao da je to teritorij Hrvatske", ispričao je Karić.

@dezurnikliper

ODNOS HRVATA I SRBA #bogoljubkaric #viral #balkan #shorts #fyp #hrvatska #srbija

♬ original sound - Dežurni Kliper

Tijekom ručka ustao je i održao govor posvećen supruzi svojeg prijatelja, majci desetero djece, koju je opisao kao primjer obitelji i majčinstva. "Ja ustanem tamo i njegovoj ženi, koja ima desetero djece, održim govor inspiriran takvom majkom, Srpkinjom, veličanstvenom, koja je rodila desetoro djece", rekao je Karić.

Dodao je da nije znao tko se nalazi za okolnim stolovima. "Tamo sjede svi Hrvati, a ja veze nemam gdje smo mi", rekao je. Nakon govora i pjesme, prema Karićevim riječima, prišao mu je muškarac u civilu koji se predstavio kao pukovnik Hrvatske vojske. "Kaže: 'Oprostite, mogu li vas pozdraviti? Ja sam sretan danas što je je Bogoljub Karić došao u Hrvatsku'", prepričao je Karić.

On mu je, kako navodi, odgovorio da se nalazi u Republici Srpskoj, na što mu je pukovnik rekao da se zapravo nalazi na hrvatskom teritoriju. "Kaže on: 'Ne, ne, ovo je granica i već naš teritorij. Da se ovdje na ovom teritoriju održi ovakav govor... Mi smo se ovdje ubijali, odavde se pucalo jedni na druge, a danas se održava ovakav govor. Svaka vam čast'", ispričao je Karić.

Karić je rekao da su se nakon toga zagrlili te da se ispričao ako je u govoru rekao nešto neprimjereno. "Kaže on: 'Ne, ne, sve odlično. Trebamo zaboraviti sve što je bilo, družiti se'", prenio je Karić njegove riječi. Prema njegovu kazivanju, susret je potom prerastao u zajedničko druženje. Okupljeni su se fotografirali, a uz dvije gitare pjevali su pjesme Miše Kovača.

Karić je rekao da mu je vlasnik vinograda kasnije kazao kako mu je taj događaj donio veliko olakšanje jer se ranije bojao mogućih incidenata. "Stalno sam se bojao njih, da će mi netko zapaliti vinograd ili nešto", prenio je Karić njegove riječi. Dodao je da su mu okupljeni odgovorili kako se takvo što ne bi dogodilo te da je gospodarstvo put prema pomirenju. "Ekonomija mora pobijediti. Zato vas poštujemo Kariću, vi se niste miješali u ratove. Samo ekonomija može pomiriti ovaj narod", rekao je Karić.

FOTO Ovako se kroz godine mijenjala poznata HRT-ovka koja s Prisavlja odlazi nakon gotovo 20 godina
Bogoljub Karić
1/35
Ključne riječi
Srbija Bogoljub Karić

Komentara 45

Pogledaj Sve
Avatar O tužni kIaun
O tužni kIaun
10:08 24.07.2026.

Ma nema da fali 😏 Hrabri Srbin koji je držao govor pred Hrvatima eeeej na njihovom teritoriju eeeej! Pukovnik HV koji se digao da mu čestita, oduševljen Srbinom. Zašto o zašto nas ne vode Srbi, pametni, sposobni, napredni!!! Ko nas bre rastavi?!?!? 😢

SV
Svastacuje
10:02 24.07.2026.

Opet hvalospjev kokardaškom govoru,..nije znao gdje se nalazi???? I kad ćete objaviti mjesto gdje se nalazio??? . I pohvalio ga pukovnik HV ima li ime???opet BIA na djelu...

Avatar Samodesno
Samodesno
10:11 24.07.2026.

Nakon toga su se svi skupa izljubili tri puta i otplesali žikino kolo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!