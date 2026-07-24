Jedno dijete poginulo je u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak oko 14.30 sati dogodila na autocesti A3 Bregana - Lipovac, u blizini čvora Lužani. Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva osobna vozila. Osim djeteta koje je smrtno stradalo, jedna je osoba zadobila teške ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu. Još dvije osobe lakše su ozlijeđene.
Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije. Zbog nesreće promet na autocesti A3 u smjeru Lipovca odvija se otežano. Kako izvještava Hrvatski autoklub (HAK), na dionici između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad, kod 190. kilometra, stvorila se kolona duga oko pet kilometara.Teška tragedija na A3: U sudaru dvaju automobila poginulo dijete
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