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ISTRAŽUJU GA

BiH mediji: Novac za europske nastupe FK Borca završio na računu njihove legende

Zvjezdan Misimović
Goran Kovačić/Pixsell
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 16:43
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Mediji u BiH neslužbeno navode da se provjerava iznos veći od 200.000 eura koji je FK Borac dobio za nastupe u europskim natjecanjima, a koji je, navodno, završio na Misimovićevu računu.

Bivši bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac i jedan od najuspješnijih sportaša iz te zemlje Zvjezdan Misimović našao se na meti istrage Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koja zbog sumnje u zloporabe pretražuje objekte koje osumnjičeni koristi na području Banje Luke i Gradiške.

 Iz SIPA-e je potvrđeno da se istraga provodi po nalogu Osnovnog suda u Banjoj Luci zbog sumnje na pranje novca i zlouporabu službenog položaja odgovorne osobe, dok mediji u BiH neslužbeno navode da se provjerava iznos veći od 200.000 eura koji je FK Borac dobio za nastupe u europskim natjecanjima, a koji je, navodno, završio na Misimovićevu računu.

Prema neslužbenim informacijama portala Raport, istražitelji su izuzeli dokumentaciju te obavili pretragu Misimovićeva stana u Banjoj Luci i njegova vozila. Isti izvor navodi da je Misimović dobio poziv na ispitivanje u vezi s okolnostima koje se istražuju, ali da nije još priveden. Dio medija je objavio da je Misimović zadržan u policiji.  

Iz SIPA-e nisu komentirali te navode. 

Misimović je od lipnja prošle godine predsjednik aktualnog prvaka BiH banjalučkog Borca. Prethodno je obnašao više funkcija u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine

Kao igrač ostavio je velik trag u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, za koju je odigrao 84 utakmice i postigao 25 pogodaka. Bio je dio generacije koja je izborila prvi nastup BiH na velikom natjecanju, Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu.

Najveći dio klupske karijere proveo je u Njemačkoj. Prošao je mlađe kategorije Bayerna, potom je igrao za Bochum i Nuernberg, a najbolje razdoblje karijere imao je u Wolfsburgu. S tim je klubom 2009., zajedno s Edinom Džekom, osvojio naslov prvaka Njemačke.

Nakon Wolfsburga igrao je za Galatasaray, Dinamo Moskvu i kineski Beijing Renhe, a igračku karijeru završio je 2017. 
Ključne riječi
FK Borac Zvjezdan Misimović

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