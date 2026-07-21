Evenepoelu kronometar, Pogačar drugi: Belgijac smanjio zaostatak za sjajnim Slovencem

Belgijanac Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) pobjednik je 16. etape Tour de Francea vožene u kronometru od Eviana do Thonona.

Belgijski 26-godišnjak je bio 28 sekundi brži od slovenskog asa Tadeja Pogačara, koji u ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi, s prednošću od 4:32 minute ispred Evenepoela.

Na ruti dugoj 26.1 km, biciklisti su prvo morali savladati uspon Larringes (9.7 km/4,2%), nakon čega je uslijedio nezgodni spust i oko devet kilometara ravnice, a na kraju tehnički zahtjevni zavoji do cilja.

Evenepoel je zahtjevni kronometar najbrže završio s vremenom od 32:19 minuta. Time je bio 28 sekundi brži od Pogačara (UAE Team Emirates-XRG) i neznatno smanjio zaostatak za Slovencem, koji i dalje uvjerljivo vodi u ukupnom poretku. Treći je bio Danac Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), već 1:04 minute zaostatka.

Nakon gadnog pada, Nijemac Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), koji je bio peti ukupno prije današnje etape, morao je odustati.

Evenepoelu je ovo 76. pobjeda u karijeri, od čega 26 na kronometrima i treća u ovoj disciplini na Touru. Već je pobijedio u nedjeljnoj brdskoj etapi na ovogodišnjem Tour de Franceu i prvi je izazivač Pogačara u ukupnom poretku.

U srijedu će biti zahtjevna etapa od Chamberyja do Voirona (174.7 km), koja bi mogla pripasti ili vozačima u bijegu ili sprinterima.