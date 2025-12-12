Podaci su zabrinjavajući: Dinamo je nešto ovakvo doživio prvi put nakon devet godina

Do kraja utakmice plavi su uspjeli smanjiti na 1:3 golom Nike Galešića u 89. minuti. Nažalost, momčad iz Maksimira jučer nije pokazala da može parirati ozbiljnom europskom suparniku, potvrda je to onoga što smo vidjeli u utakmicama protiv Celte (poraz 0:3) i Lillea (0:4).

Dinamo je u Uefinim natjecanjima tri puta protiv španjolskih klubova na poluvremenu gubio 3:0. Prvi put dogodilo se to protiv Real Madrida 2011., kada je na odmoru bilo 4:0. Drugi put bilo je ove sezone protiv Celte, kada je na poluvremenu također bilo 3:0, a treći put sada protiv Betisa, s identičnim rezultatom 3:0.

Ako se u obzir uključi i Kup velesajamskih gradova, Dinamo je ukupno sedam puta primio tri ili više pogodaka od španjolskih momčadi.

Što se tiče sadašnje forme plavih, posebno brine podatak da je posljednja sezona u kojoj je Dinamo u tri europske utakmice zaredom primio tri ili više golova bila 2016./2017., kada je u Ligi prvaka izgubio od Juventusa i Seville 0:4 te od Lyona 0:3. Gotovo identični rezultati sada se ponavljaju.

Navijači Dinama nezadovoljni su, no sve će se zaboraviti ako plavi u nedjelju u prvenstvenoj utakmici pobijede Slaven Belupo usred Koprivnice. Uostalom, Kovačević je postavom protiv Betisa pokazao da mu je ta utakmica u Koprivnici najvažnija, zato je na početku utakmice na klupi ostavio neke stožerne igrače poput Zajca i Bakrara, a u prvih 11 stavio Topića, Soldu...