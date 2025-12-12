Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
CRNA SERIJA

Podaci su zabrinjavajući: Dinamo je nešto ovakvo doživio prvi put nakon devet godina

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
12.12.2025.
u 09:29

Dinamo je sinoć u u Maksimiru u 6. kolu Europske lige izgubio od Betisa s 1:3. Utakmica je bila ravnopravna samo do 31. minute, kada je Sergi Domínguez postigao autogol. Nakon toga uslijedio je "raspad sistema" u Dinamovoj igri, pa je u 34. minuti Rodrigo Riquelme prvo povisio na 2:0, a već u 38. minuti Antony je zabio za 3:0.

Do kraja utakmice plavi su uspjeli smanjiti na 1:3 golom Nike Galešića u 89. minuti. Nažalost, momčad iz Maksimira jučer nije pokazala da može parirati ozbiljnom europskom suparniku, potvrda je to onoga što smo vidjeli u utakmicama protiv Celte (poraz 0:3) i Lillea (0:4).

Dinamo je u Uefinim natjecanjima tri puta protiv španjolskih klubova na poluvremenu gubio 3:0. Prvi put dogodilo se to protiv Real Madrida 2011., kada je na odmoru bilo 4:0. Drugi put bilo je ove sezone protiv Celte, kada je na poluvremenu također bilo 3:0, a treći put sada protiv Betisa, s identičnim rezultatom 3:0.

Ako se u obzir uključi i Kup velesajamskih gradova, Dinamo je ukupno sedam puta primio tri ili više pogodaka od španjolskih momčadi.

Što se tiče sadašnje forme plavih, posebno brine podatak da je posljednja sezona u kojoj je Dinamo u tri europske utakmice zaredom primio tri ili više golova bila 2016./2017., kada je u Ligi prvaka izgubio od Juventusa i Seville 0:4 te od Lyona 0:3. Gotovo identični rezultati sada se ponavljaju.

Navijači Dinama nezadovoljni su, no sve će se zaboraviti ako plavi u nedjelju u prvenstvenoj utakmici pobijede Slaven Belupo usred Koprivnice. Uostalom, Kovačević je postavom protiv Betisa pokazao da mu je ta utakmica u Koprivnici najvažnija, zato je na početku utakmice na klupi ostavio neke stožerne igrače poput Zajca i Bakrara, a u prvih 11 stavio Topića, Soldu...
Ključne riječi
mario kovačević Betis Europska liga GNK Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!