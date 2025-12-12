Luka Modrić u pratnji djece pričao na talijanskom: 'Otkrit ću vam svoju tajnu...'

Hrvatski kapetan Luka Modrić primio je još jedno veliko priznanje u svojoj trofejnoj karijeri. Na svečanoj ceremoniji Gazzetta Sports Awards, ugledni talijanski sportski list Gazzetta dello Sport uručio mu je nagradu "Leggenda" (Legenda) za 2025. godinu. U elegantnom crnom odijelu, u pratnji djece Ivana i Eme, Modrić je plijenio pažnju uzvanika poput Beppea Marotte, Aurelija De Laurentiisa i Lautara Martineza, a zatim s osmijehom primio priznanje iz ruku predsjednika RCS MediaGroup Urbana Caira, koji se našalio na račun njegove dugovječnosti. "Mislim da je on rođen 1995., a ne 1985., samo si je dodao godine", rekao je Cairo, na što se Luka nasmijao. Iako naviknut na najveće trofeje, Modrić nije krio zadovoljstvo. "Prije svega, želim zahvaliti Gazzetti dello Sport. Čast je primiti ovakvo priznanje od tako prestižnih novina", započeo je Modrić svoj govor, na oduševljenje prisutnih, na tečnom talijanskom jeziku.

Novinare je, naravno, najviše zanimala njegova "tajna", odnosno kako s 40 godina i dalje igra na najvišoj mogućoj razini i s takvom lakoćom dominira travnjacima Serie A. Modrić je ponudio jednostavan, ali iskren odgovor koji otkriva njegovu strast prema nogometu. "Nema tu velike tajne. Osjećam se odlično, kako fizički, tako i psihički. Jednostavno uživam u onome što radim i želim tako i nastaviti jer se zabavljam. Sve se odvija onako kako sam želio", poručio je hrvatski maestro, dajući do znanja da ključ leži u ljubavi prema igri i besprijekornoj profesionalnosti koja ga je oduvijek krasila.

Posebno emotivan bio je dio razgovora o njegovom trenutnom klubu s kojim se bori za naslov prvaka Italije. Modrić je otkrio kako je dolaskom na San Siro ispunio svoj dječački san, što mu daje dodatni motiv u smiraju karijere. "Sretan sam jer igram za klub koji je za mene najveći u Italiji. Uživam u svakom danu provedenom u Milanellu i svakom trenutku kada nosim ovaj dres. Dok sam bio u Real Madridu, nisam ni pomišljao da bih mogao doći u Milan, ali u životu se ponekad stvari dogode kada ih najmanje očekujete. Bio je to san koji se ostvario jer sam od malena bio navijač Milana", iskreno je priznao Modrić, čime je dodatno osvojio srca navijača "Rossonera".

Velike zasluge za sjajne igre i atmosferu u momčadi pripisao je i treneru Massimilianu Allegriju, o kojem je govorio s velikim poštovanjem. "On je veliki trener, pobjednik", ponovio je Modrić čak tri puta i nastavio: "Uživam raditi s njim, iznenadio me svojom osobnošću. Ima nevjerojatnu sposobnost stvoriti sjajan osjećaj u svlačionici jer je navikao raditi s velikim prvacima. Pomaže ti da izvučeš maksimum iz sebe i čini te smirenim, pa je lakše raditi ono što moraš na terenu." Njegove riječi jasno pokazuju koliko cijeni iskusnog talijanskog stratega koji je preporodio momčad Milana i vodi je prema vrhu ljestvice.

Za kraj, Modrić se osvrnuo i na snagu talijanskog prvenstva te na život u Italiji. "Izvana se možda ne percipira koliko je Serie A teška, ali uvjeravam vas da je ovo vrlo tvrdo i kompetitivno prvenstvo. Nisam iznenađen jer sam bio spreman. Moja obitelj i ja se osjećamo odlično u Milanu", kazao je Luka, te uputio poruku podrške talijanskoj reprezentaciji uoči doigravanja za Svjetsko prvenstvo: "Bila bi tragedija da propustite treći Mundijal zaredom. Nadam se da ćete se kvalificirati, čekam vas".