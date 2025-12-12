Policija spriječila eksces u Rijeci, slovenski navijači pokušali probiti ogradu na Rujevici?!

Visoka pobjeda Rijeke od 3:0 protiv slovenskog Celja u petom kolu Konferencijske lige trebala je biti isključivo razlog za slavlje na Rujevici, no gorak okus na kraju večeri ostavio je pokušaj incidenta koji su izazvali gostujući navijači. Iako je utakmica protekla u relativno mirnoj atmosferi, frustracija zbog teškog poraza očito je kulminirala nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Momčad trenera Victora Sancheza odigrala je fantastično drugo poluvrijeme u kojem je u potpunosti deklasirala suparnika. Nakon izjednačenog prvog dijela, u kojem su gosti čak bili i bliže vodstvu, Riječani su u nastavku ubacili u višu brzinu. Mrežu Slovenaca redom su pogađali Daniel Adu-Adjei, Dejan Petrovič i Toni Fruk, osiguravši tako velika tri boda i skok na ljestvici koji hrvatskog prvaka stavlja na prag europskog proljeća.

Međutim, dok su domaći navijači slavili sjajnu predstavu svojih ljubimaca, na južnoj tribini, gdje su bili smješteni navijači Celja, situacija je postala napeta. Kako piše Novi list, skupina slovenskih navijača pokušala je probiti i razbiti zaštitnu ogradu, takozvani "kavez", koji ih je odvajao od ostatka stadiona. Očito nezadovoljni ishodom i nemoći svoje momčadi na terenu, odlučili su iskaliti bijes na inventaru stadiona, stvarajući potencijalno vrlo opasnu situaciju koja je mogla eskalirati u veće nerede i fizički sukob. Njihovi su postupci izazvali trenutnu uzbunu među redarskom službom i osiguranjem koje je bilo raspoređeno upravo kako bi se spriječili ovakvi događaji.

Ova pobjeda za Rijeku ima ogroman značaj. Bila je to druga pobjeda u Konferencijskoj ligi ove sezone, nakon slavlja od 1:0 protiv Sparte Prag, također na Rujevici. S osam osvojenih bodova, Rijeka se sada nalazi na 14. mjestu na ljestvici i praktički je osigurala plasman u nokaut-fazu. Samo ih čudesan rasplet i niz krajnje nepovoljnih rezultata u posljednjem kolu može izbaciti iz europskog proljeća. Posljednju utakmicu grupne faze Rijeka će odigrati idućeg četvrtka, kada gostuje kod ukrajinskog Šahtara u Krakovu, gdje će tražiti potvrdu prolaska i nastavak svoje europske bajke.