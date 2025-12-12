Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
BIT ĆE VELIKA PRIJETNJA

Evo tko sad dolazi Dinamu: Sinoć su izveli rijetko viđenu stvar, a sad bi ih trebali zaustaviti

Autor
Željko Janković
12.12.2025.
u 10:01

Dinamo je slabašan na europskoj razini, a vrlo brzo dolazi im suparnik kojemu za prolazak u drugi krug Europske lige igra samo pobjeda na Maksimiru. Bit će to sve, samo ne lagana utakmica za momčad Marija Kovačevića

Rijetko viđeni pothvat ostvarili su nogometaši FCSB-a, sljedećeg Dinamova protivnika u Europskoj ligi. Rumunji su, naime, u šestom kolu kod kuće svladali nizozemski Feyenoord s 4:3, iako su gubili 1:3, čime su prekinuli niz od četiri poraza u tom natjecanju. Rumunji su poveli u 11. minuti kada je pogodak postigao Siyabonga Ngezana, no uslijedio je uragan gostiju koji su potom postigli tri pogotka. Strijelci su bili Casper Tengstedt (41.), Quinten Timber (44.) i Leo Sauer (51.).

Da će to biti posebno dramatična priča, najavio je Mihai Toma kada je postigao pogodak za FCSB u 54. minuti. U 87. minuti izjednačio je Mamadou Thiam, a pobjedu domaćinu donio je Florin Tanase u petoj minuti nadoknade. Dinamo protiv rumunjskog predstavnika igra 22. siječnja u Maksimiru i sigurno neće biti lagana utakmica za momčad Marija Kovačevića. FCSB će sigurno biti motiviran, a s ovakvim podvigom protiv Feyenoorda pokazali su da bi mogli nauditi i blijedom Dinamu.

Posebice zbog činjenice što su ostali u konkurenciji za prolazak dalje od ligaške faze UEL-a, jer sada zaostaju bod za prvih 24 mjesta. S druge strane, Feyenoord zna što mu je činiti kako bi se plasirao u nokaut doigravanje, jer zaostaju četiri boda, a preostale su im još dvije utakmice ligaške faze.
Ključne riječi
Dinamo Europska liga FCSB

