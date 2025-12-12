Naši Portali
EVO ŠTO MU TREBA ZA PROLAZ

Štimac kiptio od bijesa nakon poraza: 'Ljut sam! Zabili su nam nakon isteka vremena'

UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Zrinjski Mostar
KACPER PEMPEL/REUTERS
Zoran Krešić/Hina
12.12.2025.
u 08:43

Trener Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac rekao je kako njegova momčad zaslužila najmanje jedan bod u sinoćnjem ogledu s Rakowom u Konferencijskoj ligi te je izrazio nezadovoljstvo suđenjem češkoga arbitra Ondreja Berke

"Tim penalom, u biti, sudac je nagradio momčad koja apsolutno nije ništa napravila u prvom poluvremenu. Iz tog razloga sam ljut, jer je gol koji je postignut došao nakon isteka vremena produžetka", rekao je Štimac na konferenciji za novinare nakon susreta Konferencijske lige.

Dodao je kako je zbog toga prigovorio češkom sucu. Rekao je da je Zrinjski do toga trenutka imao potpuno pod kontrolom igru Rakowa. "Dobro smo stajali u srednjem bloku i imali smo najmanje tri dobre situacije u prvom poluvremenu iz kojih smo mogli poentirati. Moj dojam, nadam se da nije subjektivan, je da smo zaslužili više od poraza iz ove utakmice", dodao je.

Poljski novinari na konferenciji za novinare složili su se kako je Zrinjski zaslužio najmanje bod te su hrvatskog stručnjaka pitali za procjenu dometa Rakowa. "Rakow ima jako kvalitetne igrače na svim pozicijama. Iz tog razloga sam siguran da mogu sa svakim igrati jako dobro. Naravno, u nogometu trebate i mrvicu sreće kad igrate s boljim protivnicima. Nama je nedostajalo malo sreće u ovoj utakmici", poručio je. 

Njegovu momčad u nedjelju očekuje susret Premijer lige protiv zahuktalog Sarajeva, a u četvrtak je na rasporedu posljednja utakmica grupne faze Konferencijske lige. U Mostar stiže Rapid iz Beča.

Zrinjskom treba najmanje bod te povoljan ishod nekoliko drugih susreta. Pobjedom protiv Austrijanaca bi zasigurno išli u doigravanje za nastavak europskoga proljeća u Konferencijskoj ligi.
Ključne riječi
Konferencijska liga Zrinjski Igor Štimac

