Dinamo doživljava potop za potopom: Mogu li plavi uopće proći dalje? Evo što kaže superračunalo

Nogometaši Dinama proživljavaju teške dane u Europskoj ligi. Nakon obećavajućeg starta, uslijedila je crna serija od tri uzastopna poraza, a posljednji u nizu, bolan domaći poraz od Betisa (1-3), dodatno je zakomplicirao situaciju. Plavi se trenutačno nalaze na 25. mjestu ljestvice, što je prva pozicija ispod crte koja vodi u nokaut-fazu. Prema novom formatu natjecanja, momčadi od 9. do 24. mjesta ulaze u doigravanje za osminu finala, dok prvih osam ide izravno dalje. Poraz od španjolske momčadi stajao ih je, prema izračunima, čak 10 posto u šansama za prolazak, koje su nekad bile znatno veće.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 12 Dec]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇵🇹 Braga

📉 OUT: 🇩🇪 Stuttgart



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇨🇭 Young Boys

📉 OUT: 🇨🇭 Basel



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator

Ipak, unatoč sumornoj slici, nada i dalje postoji. Prema izračunima specijaliziranih statističkih portala, Dinamo i dalje ima oko 63 posto šanse za prolazak u nokaut-fazu. Kalkulacije su jasne: za siguran prolazak bit će im potrebna najmanje jedna pobjeda u preostala dva susreta. S tri nova boda, šanse im rastu na gotovo sigurnih 89,3 posto. S druge strane, dva remija daju im tek 38,3 posto izgleda za nastavak natjecanja. Pred momčadi su ključni dvoboji – prvo 22. siječnja kod kuće protiv rumunjskog FCSB-a, a zatim sedam dana kasnije i teško gostovanje kod danskog Midtjyllanda.

Dinamo’s three-game losing streak has pulled them right back into a tense Top 24 race. 🔵⚡



The most likely finish sits at 10 points, with smaller paths toward 11 or even 13, while drops to 7–8 are still on the table.



For the Top 24 picture:

10+ points keeps Dinamo in a…

Dok Zagrepčani strijepe, na Kvarneru vlada znatno optimističnija atmosfera. Rijeka igra sjajnu sezonu u Konferencijskoj ligi i nakon pet odigranih kola nalazi se na odličnom 14. mjestu s osam osvojenih bodova. Ključan korak prema europskom proljeću napravili su uvjerljivom pobjedom protiv Celja od 3-0, kojom su svoje izglede za prolazak povećali za nevjerojatnih 46,34 posto. Time su praktički osigurali plasman među 24 najbolje momčadi koje će nastaviti natjecanje nakon zimske stanke.

27 teams are still in contention for 24 places in 🟢 UECL knockouts.



📈 But 23 teams have 95%+ to make it.



❗️ It basically boils down to 🇧🇦 Zrinjski v 🇬🇮 Lincoln for that last place!



📉 🇫🇮 KuPS and 🇮🇸 Breidablik have away games at 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace and 🇫🇷 Strasbourg, respectively.… pic.twitter.com/w0rOC1hv5v — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025

Statistički gledano, Rijeka je već jednom nogom u idućoj fazi. Superračunalo im daje čak 99,99 posto šanse za prolazak u doigravanje s trenutačnim bodovnim saldom. Pred njima je još posljednji susret grupne faze, 18. prosinca u Krakovu protiv ukrajinskog Šahtara. Iako je prolazak gotovo osiguran, pobjeda u tom susretu donijela bi im i dodatnu, senzacionalnu priliku. Uspiju li svladati Šahtar, otvara im se 15,9 posto šanse da se plasiraju među najboljih osam momčadi i tako preskoče jednu nokaut rundu, što bi bio fantastičan uspjeh za hrvatskog prvaka.