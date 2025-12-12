Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
RIJEKA JE SIGURNA

Dinamo doživljava potop za potopom: Mogu li plavi uopće proći dalje? Evo što kaže superračunalo

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
Autor
Patrik Mršnik
12.12.2025.
u 08:20

Nakon niza poraza u Europskoj ligi, budućnost Dinama u natjecanju visi o koncu, no statistika im i dalje daje solidne izglede. S druge strane, Rijeka u Konferencijskoj ligi stoji znatno bolje i praktički je osigurala europsko proljeće.

Nogometaši Dinama proživljavaju teške dane u Europskoj ligi. Nakon obećavajućeg starta, uslijedila je crna serija od tri uzastopna poraza, a posljednji u nizu, bolan domaći poraz od Betisa (1-3), dodatno je zakomplicirao situaciju. Plavi se trenutačno nalaze na 25. mjestu ljestvice, što je prva pozicija ispod crte koja vodi u nokaut-fazu. Prema novom formatu natjecanja, momčadi od 9. do 24. mjesta ulaze u doigravanje za osminu finala, dok prvih osam ide izravno dalje. Poraz od španjolske momčadi stajao ih je, prema izračunima, čak 10 posto u šansama za prolazak, koje su nekad bile znatno veće.

Ipak, unatoč sumornoj slici, nada i dalje postoji. Prema izračunima specijaliziranih statističkih portala, Dinamo i dalje ima oko 63 posto šanse za prolazak u nokaut-fazu. Kalkulacije su jasne: za siguran prolazak bit će im potrebna najmanje jedna pobjeda u preostala dva susreta. S tri nova boda, šanse im rastu na gotovo sigurnih 89,3 posto. S druge strane, dva remija daju im tek 38,3 posto izgleda za nastavak natjecanja. Pred momčadi su ključni dvoboji – prvo 22. siječnja kod kuće protiv rumunjskog FCSB-a, a zatim sedam dana kasnije i teško gostovanje kod danskog Midtjyllanda.

Dok Zagrepčani strijepe, na Kvarneru vlada znatno optimističnija atmosfera. Rijeka igra sjajnu sezonu u Konferencijskoj ligi i nakon pet odigranih kola nalazi se na odličnom 14. mjestu s osam osvojenih bodova. Ključan korak prema europskom proljeću napravili su uvjerljivom pobjedom protiv Celja od 3-0, kojom su svoje izglede za prolazak povećali za nevjerojatnih 46,34 posto. Time su praktički osigurali plasman među 24 najbolje momčadi koje će nastaviti natjecanje nakon zimske stanke.

Statistički gledano, Rijeka je već jednom nogom u idućoj fazi. Superračunalo im daje čak 99,99 posto šanse za prolazak u doigravanje s trenutačnim bodovnim saldom. Pred njima je još posljednji susret grupne faze, 18. prosinca u Krakovu protiv ukrajinskog Šahtara. Iako je prolazak gotovo osiguran, pobjeda u tom susretu donijela bi im i dodatnu, senzacionalnu priliku. Uspiju li svladati Šahtar, otvara im se 15,9 posto šanse da se plasiraju među najboljih osam momčadi i tako preskoče jednu nokaut rundu, što bi bio fantastičan uspjeh za hrvatskog prvaka.
Ključne riječi
superračunalo Konferencijska liga Europska liga Rijeka Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
BU
bubacro
08:26 12.12.2025.

ne mogu s limitiranim trenerom kojem je jedina referenca da je dobar covjek ...da je stvarno dobar vec bi odavno podnio ostavku ..al para je dobra pa eto ....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!