Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NIŠTA OD SPEKTAKLA?

Hoće li Modrić izbjeći suludi put od 20.000 kilometara? Talijani: Ti zahtjevi su skandalozni
Autor
Karlo Ledinski
12.12.2025.
u 08:31

Ambiciozan plan čelnika talijanske Serie A da se utakmica Milan – Como (8. veljače 2026.) odigra u australskom Perthu praktički je propao. Umjesto povijesnog iskoraka i promocije talijanskog nogometa izvan Europe, projekt se pretvorio u regulatorni kaos zbog novih uvjeta Azijske nogometne konfederacije (AFC)

Utakmica je trebala biti prebačena iz Italije jer će San Siro u to vrijeme biti zauzet pripremama za otvaranje Zimskih olimpijskih igara. Prvotni dogovori izgledali su obećavajuće – podršku su dali FIGC, Uefa i Australski savez – no ključnu riječ imala je Azijska nogometna federacija (AFC), budući da je Australija članica tog saveza.

AFC je iznenada postavio dva neprihvatljiva uvjeta:
1. da utakmicu moraju suditi australski suci, a ne talijanski;
2. da se događaj ne smije promovirati kao službena utakmica Serie A.

Oba uvjeta ruše smisao projekta i ugrožavaju regularnost prvenstva, pa je izvršni direktor Serie A Luigi De Siervo priznao da je realizacija sada “vrlo malo vjerojatna”. Jedina još moguća, ali malo izgledna opcija jest intervencija Fife.

No, kako se čini, australska publika na kraju će ostati bez ovog spektakla, a Serie A će morati potražiti novu priliku za globalnu promociju. Navijači Milana iz Italije su pak odahnuli, jer u startu su bili protiv toga da se utakmica igra tako daleko, nekih 20.000 kilometar od San Sira.

O zahtjevima AFC-a pak kažu: 

"To je skandalozno, nećemo se prilagođavati Azijcima, mi smo Serie A, mi moramo postavljati pravila."

Uglavnom, vrlo je izgledno da Morić u dresu Milana, baš kao i Baturina, Smolčić i Čavlina u dresu Coma, Pertha vidjeti neće. 
Ključne riječi
Serie A AC Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!