Hoće li Modrić izbjeći suludi put od 20.000 kilometara? Talijani: Ti zahtjevi su skandalozni

Utakmica je trebala biti prebačena iz Italije jer će San Siro u to vrijeme biti zauzet pripremama za otvaranje Zimskih olimpijskih igara. Prvotni dogovori izgledali su obećavajuće – podršku su dali FIGC, Uefa i Australski savez – no ključnu riječ imala je Azijska nogometna federacija (AFC), budući da je Australija članica tog saveza.

AFC je iznenada postavio dva neprihvatljiva uvjeta:

1. da utakmicu moraju suditi australski suci, a ne talijanski;

2. da se događaj ne smije promovirati kao službena utakmica Serie A.

Oba uvjeta ruše smisao projekta i ugrožavaju regularnost prvenstva, pa je izvršni direktor Serie A Luigi De Siervo priznao da je realizacija sada “vrlo malo vjerojatna”. Jedina još moguća, ali malo izgledna opcija jest intervencija Fife.

No, kako se čini, australska publika na kraju će ostati bez ovog spektakla, a Serie A će morati potražiti novu priliku za globalnu promociju. Navijači Milana iz Italije su pak odahnuli, jer u startu su bili protiv toga da se utakmica igra tako daleko, nekih 20.000 kilometar od San Sira.

O zahtjevima AFC-a pak kažu:

"To je skandalozno, nećemo se prilagođavati Azijcima, mi smo Serie A, mi moramo postavljati pravila."

Uglavnom, vrlo je izgledno da Morić u dresu Milana, baš kao i Baturina, Smolčić i Čavlina u dresu Coma, Pertha vidjeti neće.