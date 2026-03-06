Naši Portali
OZLIJEDIO KOLJENO

Roma bez Dybale mjesec i pol dana

Serie A - AS Roma v Como
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 23:45

Osvajač naslova svjetskog prvaka s Argentinom 2022. morao je prekinuti trening u četvrtak zbog, kako se prvo mislilo, umora mišića.

Roma, četvrtoplasirani klub talijanske lige, bit će mjesec i pol dana bez svog argentinskog napadača Paula Dybale koji je ozlijedio koljeno.

Prema pisanju "Gazzette dello Sport" i Sky Sportu, Dybala je u petak operiran u Rimu nakon što je zadobio potpunu uzdužnu rupturu lateralnog meniskusa.

Osvajač naslova svjetskog prvaka s Argentinom 2022. morao je prekinuti trening u četvrtak zbog, kako se prvo mislilo, umora mišića.

Procjenjuje se da će mu oporavak trajati 45 dana, zbog čega će propustiti sedam utakmica Serie A i utakmicu osmine finala Europske lige protiv Bologne.

Dybala je zabio samo dva gola u Serie A ove sezone u 17 nastupa.

Roma, četvrta na tablici sa 16 bodova zaostatka za vodećim Interom, ali samo dva boda iza Napolija (trećeplasiranog), igra protiv Genoe u nedjelju u 28. kolu.
Roma Paulo Dybala

