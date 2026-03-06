Naši Portali
IZDANO UPOZORENJE

Kupili ste ovo voće? Nemojte ga konzumirati: Trgovina hitno povlači proizvod i vraća novac

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 22:55

Krajem veljače iz prodaje su već povučene određene serije ovog proizvoda s pojedinim rokovima trajanja, no sada je, iz mjera predostrožnosti, donesena odluka o povlačenju svih pakiranja

Državni inspektorat u četvrtak je obavijestio javnost o opozivu zamrznutih jagoda robne marke S-Budget u pakiranju od jednog kilograma koje se prodaju u trgovinama Spar. Opoziv se odnosi na sve rokove trajanja, a razlog je povišena razina pesticida bifenazata u proizvodu. "Pozivaju se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu SPAR ili INTERSPAR trgovinu gdje će im biti vraćen novac", poručuju iz lanca. 

Podsjetimo, krajem veljače iz prodaje su već povučene određene serije ovog proizvoda s pojedinim rokovima trajanja, no sada je, iz mjera predostrožnosti, donesena odluka o povlačenju svih pakiranja. Dobavljač zamrznutih jagoda je mađarska tvrtka Agrosprint Zrt. Kako navodi Državni inspektorat, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 koja propisuje maksimalno dopuštene razine ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla te izmjene Direktive Vijeća 91/414/EEZ.
Ključne riječi
SPAR voće inspektorat opoziv proizvoda

