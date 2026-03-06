Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKI NOGOMET

Real Madrid iščupao pobjedu protiv Celte, zabio u četvrtoj minuti nadoknade

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 23:16

Aurelien Tchouameni je u 11. minuti postigao vodeći pogodak za "Kraljevski klub". Borja Iglesias je izjednačio u 25. minuti. Iago Aspas je u 87. minuti pogodio vratnicu, kad je mogao donijeti vodstvo domaćoj momčadi.

Real Madrid je u petak duboko u sučevom dodatku došao do pobjedničkog pogotka za 2-1 protiv domaće Celte Vigo, a sretni strijelac bio je kapetan madridske momčadi Federico Valverde. 

Aurelien Tchouameni je u 11. minuti postigao vodeći pogodak za "Kraljevski klub". Borja Iglesias je izjednačio u 25. minuti. Iago Aspas je u 87. minuti pogodio vratnicu, kad je mogao donijeti vodstvo domaćoj momčadi.

U četvrtoj minuti dodatka lopta je oko ruba kaznenog prostora došla do Valverdea koji je opalio prema golu. Lopta je na putu prema vratima pogodila Alonsa, prevarila gostujućeg vratara Ionuta Radua i završila u suprotnom kutu od onog prema kojem je krenuo i završila u mreži za konačnih 2-1.

Tako je Real prekinuo niz od dva prvenstvena poraza i privremeno došao na samo bod zaostatka za vodećom Barcelonom, ali uz utakmicu više.

Celta je na šestoj poziciji s 40 bodova.

Napoli bolji od Torina

Napoli je na svom stadionu Diego Armando Maradona svladao Torino s 2-1 u prvoj utakmici 28. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Napulju.

Napoliju je prednost već u 7. minuti donio brazilski napadač Alisson Santos. Domaća momčad je udvostručila vodstvo golom Elifa Elmasa u 68. minuti. Torino je u 87. minuti smanjio zaostatak preko Cesarea Casadeija, ali prekasno je bilo za preokret.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a donedavni napadač zagrebačkog Dinama Sandro Kulenović je ušao u 67. minuti.

Napoli je 17. pobjedom došao do 56 bodova, na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje. Vodeći Inter ima 67 bodova.

Torino je doživio 14. poraz u ovoj sezoni i s 30 bodova je na 14. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja.

Monaco 'šokirao' PSG na Parku prinčeva

Nogometaši Monaca svladali su Paris Saint-Germain s 3-1 u 25. kolu francuskog nogometnog prvenstva, gostujući u petak na Parku prinčeva.

Maghnes Akliouche je u 27. minuti doveo Monaco u vodstvo. Aleksandr Golovin je bio strijelac za 2-0 u 55. minuti. Bradley Barcola je vratio nadu aktualnom europskom prvaku u preokret golom u 71. minuti, ali je samo dvije minute poslije Folarin Balogun postigao pogodak za konačnih 3-1 i veliku pobjedu Monaca, koji je prvi put slavio na Parku prinčeva nakon više od pet godina.

PSG je i dalje na prvom mjestu s 57 bodova, ali Lens ima priliku ponovno doći na samo bod zaostatka, ako pred svojim navijačima svlada Metz.

Monaco je s 40 bodova privremeno skočio na peto mjesto.

Liverpool prvi četvrtfinalist FA kupa

Nogometaši Liverpoola postali su prvi četvrtfinalisti engleskog FA kupa, nakon što su u petak na gostovanju kod Wolverhamptona pobijedili s 3-1.

Andrew Robertson je u 51. minuti postigao vodeći pogodak za Liverpool, a dvije minute poslije je asistirao Mohamedu Salahu za gol kojim je udvostručena prednost gostujuće momčadi. Curtis Jones je u 74. minuti pogodio za 3-0.

Hwang Hee-Chan je u sučevom dodatku (90+1) postigao počasni pogodak za Wolverhampton Wanderers.

Preostale utakmice osmine finala FA kupa na rasporedu su u sljedeća tri dana. U subotu će igrati: Mansfield - Arsenal (13.15 sati), Wrexham - Chelsea (18.45), Newcastle United - Manchester City (21.00). Nedjeljni parovi su: Fulham - Southampton (13.00), Port Vale - Sunderland (14.30) i Leeds United - Nowich City (17.30). U ponedjeljak će igrati West Ham United - Brentford (20.30).
Ključne riječi
Celta Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!