Real Madrid iščupao pobjedu protiv Celte, zabio u četvrtoj minuti nadoknade

Real Madrid je u petak duboko u sučevom dodatku došao do pobjedničkog pogotka za 2-1 protiv domaće Celte Vigo, a sretni strijelac bio je kapetan madridske momčadi Federico Valverde.

Aurelien Tchouameni je u 11. minuti postigao vodeći pogodak za "Kraljevski klub". Borja Iglesias je izjednačio u 25. minuti. Iago Aspas je u 87. minuti pogodio vratnicu, kad je mogao donijeti vodstvo domaćoj momčadi.

U četvrtoj minuti dodatka lopta je oko ruba kaznenog prostora došla do Valverdea koji je opalio prema golu. Lopta je na putu prema vratima pogodila Alonsa, prevarila gostujućeg vratara Ionuta Radua i završila u suprotnom kutu od onog prema kojem je krenuo i završila u mreži za konačnih 2-1.

Tako je Real prekinuo niz od dva prvenstvena poraza i privremeno došao na samo bod zaostatka za vodećom Barcelonom, ali uz utakmicu više.

Celta je na šestoj poziciji s 40 bodova.

Napoli bolji od Torina

Napoli je na svom stadionu Diego Armando Maradona svladao Torino s 2-1 u prvoj utakmici 28. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Napulju.

Napoliju je prednost već u 7. minuti donio brazilski napadač Alisson Santos. Domaća momčad je udvostručila vodstvo golom Elifa Elmasa u 68. minuti. Torino je u 87. minuti smanjio zaostatak preko Cesarea Casadeija, ali prekasno je bilo za preokret.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a donedavni napadač zagrebačkog Dinama Sandro Kulenović je ušao u 67. minuti.

Napoli je 17. pobjedom došao do 56 bodova, na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje. Vodeći Inter ima 67 bodova.

Torino je doživio 14. poraz u ovoj sezoni i s 30 bodova je na 14. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja.

Monaco 'šokirao' PSG na Parku prinčeva

Nogometaši Monaca svladali su Paris Saint-Germain s 3-1 u 25. kolu francuskog nogometnog prvenstva, gostujući u petak na Parku prinčeva.

Maghnes Akliouche je u 27. minuti doveo Monaco u vodstvo. Aleksandr Golovin je bio strijelac za 2-0 u 55. minuti. Bradley Barcola je vratio nadu aktualnom europskom prvaku u preokret golom u 71. minuti, ali je samo dvije minute poslije Folarin Balogun postigao pogodak za konačnih 3-1 i veliku pobjedu Monaca, koji je prvi put slavio na Parku prinčeva nakon više od pet godina.

PSG je i dalje na prvom mjestu s 57 bodova, ali Lens ima priliku ponovno doći na samo bod zaostatka, ako pred svojim navijačima svlada Metz.

Monaco je s 40 bodova privremeno skočio na peto mjesto.

Liverpool prvi četvrtfinalist FA kupa

Nogometaši Liverpoola postali su prvi četvrtfinalisti engleskog FA kupa, nakon što su u petak na gostovanju kod Wolverhamptona pobijedili s 3-1.

Andrew Robertson je u 51. minuti postigao vodeći pogodak za Liverpool, a dvije minute poslije je asistirao Mohamedu Salahu za gol kojim je udvostručena prednost gostujuće momčadi. Curtis Jones je u 74. minuti pogodio za 3-0.

Hwang Hee-Chan je u sučevom dodatku (90+1) postigao počasni pogodak za Wolverhampton Wanderers.

Preostale utakmice osmine finala FA kupa na rasporedu su u sljedeća tri dana. U subotu će igrati: Mansfield - Arsenal (13.15 sati), Wrexham - Chelsea (18.45), Newcastle United - Manchester City (21.00). Nedjeljni parovi su: Fulham - Southampton (13.00), Port Vale - Sunderland (14.30) i Leeds United - Nowich City (17.30). U ponedjeljak će igrati West Ham United - Brentford (20.30).