SPORAZUMNI RASKID

Počeo je zabijati i odmah otišao iz Hajduka. Bijeli ostali bez važnog igrača

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
03.09.2025.
u 11:07

"Yassinu zahvaljujemo na svemu što je dao za Hajduk te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku nogometne karijere", napisali su iz Hajduka

Hajduk je na službenim stranicama objavio da Yassine Benrahou više nije njihov igrač. 26-godišnji, francusko-marokanski nogometaš, izvrsno je započeo sezonu. Bijelima je donio pobjedu protiv Zire golom u 95. minuti susreta. Svoj doprinos je dao golom protiv Istre u 1. kolu Hrvatske nogometne lige pa ponovo u idućem protiv Gorice. U susret s Osijekom je ušao s klupe, tek u 90. minuti. Klub je obznanio kako neće nastaviti suradnju:

"HNK Hajduk i Yassine Benrahou dogovorili su sporazumni raskid ugovora te 26-godišnji veznjak od danas više nije naš igrač. Yassine je na Poljud stigao u siječnju 2023. godine iz francuskog Nimesa te je od tada za Hajduk odigra 66 službenih utakmica u kojima je zabio 14 golova te upisao 15 asistencija za svoje suigrače. 

Drugi dio prošle sezone Benrahou je proveo na posudbi u francuskom Caenu, a na povratku se priključio priprema Hajdukove momčadi. Na početku ove sezone odigrao je ukupno 4 utakmice u kojima je postigao dva gola uz jednu asistenciju. Posljednji put za Bijele je nastupio u 2:0 pobjedi protiv Osijeka na Opus Areni. Yassinu zahvaljujemo na svemu što je dao za Hajduk te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku nogometne karijere. "

Ključne riječi
Yassine Benrahou Hajduk HNL

