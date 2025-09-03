Naši Portali
POVRATAK U EUROPU

Otkriveno novo veliko pojačanje Hajduka! Rakitić dovodi Španjolca iz Barcelonine škole

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.09.2025.
u 09:33

Nogometne početke imao je u niželigašu Can Vidaletu, a čak šest godina proveo je u La Masiji, slavnoj akademiji Barcelone

Već se danima šuška kako Hajduk još nije zaključio ljetni prijelazni rok, a prema najnovijim informacijama uskoro bi u svlačionicu Bijelih mogao stići još jedan Španjolac. Vijest je objavio ugledni novinar Matteo Moretto, isti onaj koji je prvi najavio dolazak Gonzaleza i Guillamona na Poljud. Tada je bio potpuno točan, a sada tvrdi da Ivan Rakitić želi dovesti Ikera Almenu, 21-godišnje desno krilo.

Almena je seniorski nogomet počeo u Gironi, a u ljeto 2024. za pet milijuna eura preselio je u Saudijsku Arabiju, kamo je tada odlazio velik broj europskih igrača. Prema Morettu, dogovor s Hajdukom već je postignut: "U posljednjim satima Hajduk Split krenuo je po Almenu i uspio se dogovoriti. Veliki posao odradio je Ivan Rakitić, koji je uspio dobiti pristanak nogometaša. Almena je pristao na smanjenje plaće i nije imao nikakvih dvojbi oko izbora."

Mladi Španjolac ima ugovor s Al-Qadsiahom do 2028. godine, no u prošloj sezoni skupio je samo 17 nastupa i jednu asistenciju. Kako se u Saudijskoj Arabiji nije snašao, želja mu je povratak u Europu. Osim Hajduka, zanimanje za njega pokazuju Sturm Graz, Young Boys i Olympiakos, ali bi upravo reputacija Ivana Rakitića mogla prevagnuti u splitsku korist.

Nogometne početke imao je u niželigašu Can Vidaletu, a čak šest godina proveo je u La Masiji, slavnoj akademiji Barcelone. Nakon toga igrao je za Cornellu, kratko nastupao u portugalskoj Academici te preko Girone stigao do prvih profesionalnih minuta. U dosadašnjoj karijeri upisao je 25 utakmica i tri asistencije, dok još uvijek čeka na svoj prvi gol.

