Počela liga koja svaku utakmicu TV kućama naplati 6,84 milijuna eura!

Jučerašnjom utakmicom Manchester United – Leicester počela je engleska Premijerna liga. Možda nije najbolja na svijetu (po rezultatima je to španjolska liga), no engleska je liga svakako najatraktivnija i gledateljima najzanimljivija.

Potvrđuje to da je apsolutni rekorder po prodaji TV prava (2,6 milijardi eura godišnje, odnosno 6,84 milijuna eura po utakmici) te da od 100 najbolje plaćenih igrača u ligama petice, čak 44 igraju u Engleskoj.

Ili ako želite još jedan dokaz – čak je šest od 10 najvrednijih klubova svijeta, prema Forbesu, iz Engleske. Redom su to Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool i Tottenham.

A tih šest klubova krema su Premijerne lige i svaki od njih ove sezone najavio je borbu za naslov. No želje su jedno, a realnost drugo, a ona kaže da je apsolutni favorit za naslov engleskog prvaka Manchester City, ujedno i branitelj naslova.

City favorit, Liverpool prijeti

Trener Josep Guardiola je ionako jaku momčad pojačao još jednim klasnim igračem – za čak 67 milijuna eura iz Leicestera doveo je Alžirca Ryada Mahreza. Prvih 11 Cityja trebali bi biti: Ederson - Walker, Otamendi, Stones, Mendy - De Bruyne, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Agüero, Sane. A pogled na klupu, gdje sjede Mahrez, Laporte, Kompany, Gündogan, B. Silva i Jesus, pokazuje da Guardiola ima 18 vrhunskih igrača u momčadi.

I zato bi bilo iznenađenje da opet ne osvoji naslov, što sugerira i koeficijent te momčadi od 1,67.

Jedini bi im mogao zaprijetiti Liverpool (koeficijent 5). Klopp je zadržao najbolje igrače iz prošle sezone, a doveo je i četiri vrhunska pojačanja. Liverpool je problem vratara riješio dovođenjem prvog brazilskog golmana Alissona, vezu je pojačao dovođenjem Nabyja, Keite i Fabinha, a došao je i krilni napadač Xherdan Shaqiri, koji će zamjenjivati nekoga iz trojca Salah - Mane - Firmino.

Engleski klubovi ovoga su ljeta potrošili puno manje novca nego prethodnih sezona, “samo” 1,4 milijarde eura, a zanimljiv je podatak da su dva najskuplja transfera vratarska! Kepa Arrizabalaga je iz Athletica u Chelsea prešao za nevjerojatnih 80 milijuna eura, a Alisson Becker iz Rome u Liverpool za 62 milijuna eura.

Najbolji klubovi gotovo da i nisu prodavali igrače, ali nije bilo ni senzacionalnih transfera. Vjerojatno je tome pridonijela činjenica da je posljednji dan prijelaznog roka bio 9. kolovoza, odnosno 22 dana ranije nego u ostalim ligama tzv. petice.

Chelsea, prvak iz sezone 2016./2017., uz vratara Arrizabalaga doveo je i Matea Kovačića (Real) te Jorginha (Napoli). A promijenio je i trenera – umjesto Antonija Contea došao je drugi Talijan, donedavni trener Napolija Maurizio Sarri.

Trenera je promijenio i Arsenal, nakon Wengera došao je Unai Emery, a trenersko pojačanje – Manuela Pellegrinija – dobio je i West Ham.

Inače, od tri najbolje plaćena trenera svijeta, sva trojica kruh zarađuju u Engleskoj – Josep Guardiola (Manchester City) godišnje ima 24 milijuna eura, Jose Mourinho okruglih 20, a Jürgen Klopp izborio se za novi ugovor vrijedan 18 milijuna eura.

Hrvatska će ove sezone imati tri predstavnika u Premiershipu – Dejan Lovren (Liverpool) i Mateo Kovačić (Chelsea) borit će se za sam vrh, a Filip Benković pokušat će s Leicesterom uhvatiti poziciju koja vodi u Europsku ligu.

Ono što se nije promijenilo u odnosu na prošlu godinu je broj stranaca u ligi. Sa 68,5 posto igrača izvan Engleske, Premijerna je liga rekorder među svim ligama petice. Što nije ni čudo s obzirom na financijsku moć klubova, a time i privlačnost koju uživa među nogometašima.

Igrače plaćaju još od 1885.

Uostalom, engleska je liga pionir preofesionalizma, prve su nogometaše Englezi plaćali još 1885. godine. A još 10 godina prije toga počeli su naplaćivati prve ulaznice.

A kad smo već kod karata, znate li koji klub u Engleskoj ima najskuplje godišnje ulaznice? To je Arsenal, koji najjeftiniju godišnju kartu naplaćuje čak 1100 eura, najjeftinija Chelseajeva stoji 1000 eura, a Liverpoolova 900 eura.

Zanimljivo, prvak Manchester City ima jedne od najjeftinijih ulaznica u ligi (14. su po skupoći), no ni to mu ne pomaže da stadion bude pun. “Trofeje možete kupiti, ali tradiciju ne”, objašnjavaju to Englezi. I zato je Premijerna liga najposebnija nogometna liga na svijetu.