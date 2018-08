Španjolci tvrde: Gotovo je, donesena je odluka u slučaju Modrić!

Je li sapunica oko Modrićeva odlaska napokon završena ili ćemo i dalje svakodnevno slušati i čitati o mogućem transferu u Inter?

Ako je vjerovati onome što piše španjolski AS, čini se da je Luka donio odluku. Oni, naime, pišu kako je odlučio ostati u Realu!

"Luka Modrić je donio odluku: ostaje u Real Madridu. Istina je da je hrvatski nogometaš bio u iskušenju nakon Svjetskog prvenstva i ponude Intera, ali je odlučio sa svojom obitelji ostati u Madridu. Tu je odluku već priopćio svojim bližnjima", piše As u tekstu, a prenose ga i brojni talijanski mediji.

🚨🚨AS: Luka Modric has decided to STAY at Real Madrid. #HalaMadrid pic.twitter.com/EdfoYhICh2