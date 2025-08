Počela je nova sezona HNL-a! Lokomotiva u prvoj utakmici minimalno svladala Vukovar

'DALEKO OD LIVAJE'

Ugledni novinar: Ante Rebić ucjenjuje Hajduk i traži novac

- Ovo oko Rebića, oni ga mole kao da je svetac, a zapravo on ucjenjuje Hajduka, traži novac tu negdje kao Livaja, a on i Livaja su nebo i zemlja. Treba se orijentirati na Ziru i to dobiti, Hajduk će to dobiti, uvjeren sam, jer ne može odigrati slabo poluvrijeme kao prvo tamo - rekao je Pezzi.