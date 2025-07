Petković bez dlake na jeziku: 'Zvone Boban kao da ima bipolarni poremećaj. Ne može pišati po mom obrazu'

Bruno Petković ovog je ljeta završio svoju epizodu u zagrebačkom Dinamu i karijeru nastavio u Turskoj, potpisavši za Kocaelispor. U već prvom nastupu za novi klub upisao je asistenciju, nagovijestivši da bi mogao predstavljati značajno pojačanje. Dinamo je napustio nakon što je sporazumno raskinuo ugovor, a u plavom dresu upisao je 289 utakmica, postigao 88 pogodaka i dodao 61 asistenciju.

Velik dio prošle sezone propustio je zbog ozljede pubične kosti, a predsjednik Dinama Zvonimir Boban izjavio je kako on i Petković nisu uspjeli postići dogovor o nastavku suradnje. Petković se po prvi put nakon odlaska iz Dinama obratio hrvatskoj javnosti u gostovanju u emisiji Podcast Inkubator.

"Idem u ligu koja je puno jača od HNL-a. Klub nije po renomeu poznat hrvatskoj javnosti. To je ambiciozan projekt. Liga je jako ozbiljna, puno ozbiljnih igrača je u njoj. Bilo je puno priča, spekulacija... Potpisao sam tamo, pa nisam, pa otišao u Španjolsku. Tako je to s transfernim periodom. Ovo mi je bila jedna od najbitnijih odluka u životu, dao sam si vremena za odluku. Krećemo s jedne polazišne točke koja svima ne izgleda dobro, ali mislim da je to pravi put. Donio sam odluku i idem s njom kao da je najispravnija na svijetu. Kad doneseš odluku, moraš živjeti za nju. Sve što sam vidio u klubu je odlično. Momčad se još gradi i ima kvalitetu," izjavio je hrvatski napadač.

Komentirao je i svoj mentalitet te pogled na kolektivni uspjeh. "Igrao sam već protiv ozbiljnih igrača, ne motiviraju me velika imena posebno. Bitna mi je momčad. Ekipa uvijek izbacuje pojedinca. Ako su dobri rezultati, svi su dobri, pa je dobar i Bruno. A kad su rezultati loši, kao prošle sezone u Dinamom, onda ne valja nitko. A prodao je Dinamo dva sjajna mladića, Sučića i Baturinu, zaradio milijune. Oni će nositi godinama Hrvatsku. A ispalo je da ne valja nitko. Volim asistirati, da se vesele dvojica... Nekad zbog mog javnog nastupa ispada da sam arogantan... Na van izgledam kao da gledam samo sebe, a uvijek sam bio tip koji situaciju želi držati svlačionicu na okupu. Ako ja ne gledam sebe, mladi mogu vidjeti da smo klapa, da nitko nije iznad nekoga," poručio je bivši kapetan Dinama.

Naposlijetku se osvrnuo na svoj odlazak iz Dinama i detaljno opisao što se događalo. "Pročitao sam što je Boban rekao. Nisam gledao cijeli intervju. Zvone ništa nije lagao. Ali dat ću jedan banalan primjer. Da ja tebe opsujem i ošamarim te, a ti mene nokautiraš. Ti izađeš u medije s pričom da si me nokautirao. To je tvoja verzija priče. Ja želim ispričati svoju verziju. Boban nije učinio sve da ja ostanem. Prije zadnje utakmice u prvenstvu me zvao na sastanak. Izgubili smo prvenstvo navečer, a sutra su bili razgovori s igračima. Bio sam prvi i pričao je da sam kasnio. Jesam, 3-4 minute, javio sam mu prije. Jer nisam spavao minutu jer sam izgubio prvenstvo dan prije. Nismo imali alibija. Osjećao sam se katastrofa. Počeli smo razgovor, Zvone mi je rekao da se moram maksimalno spremiti nakon ozljede, da sam kapetan i da me vidi tako. Uvijek sam prolazio pripreme, trčao i mučio se. Zvone je rekao da zna da sam u novoj godini ugovora. Rekao mi je da treniram, ustao se i rekao da smo se dogovorili. Rekao sam da 'ako Vam dam ruku, kao da smo potpisali. Dajte mi sedam dana da se odmorim.'. Zvoni su se izokrenule oči. Imam teoriju da ima bipolarni poremećaj. 'Ti nisi siguran da ostaneš? Evo tamo su ti vrata.' Rekao mi je da se nemam od čega odmoriti jer nisam igrao. Tu je krenula rasprava. Napadali su svi moju obitelj i ekipu. Rekao sam da se od svega toga moram odmoriti. Zvone se onda smirio i rekao da se nađemo za sedam dana. Onda je javio sutradan mom menadžeru da je odluka uprave kluba da ne trebam doći na pripreme. Ja ne lažem, ne muljam, imam svoj čist obraz. On mi je pokazao vrata nakon što mi je pola sata pričao da je sve dobro. Mislim da sam sa stažom u Dinamu zaslužio da ti 1.6. kažem što bih ja dalje. Zasmetalo me i što sam za pola sata došao u klub, gdje mi je Boban rekao da 'Petković nema para jer vraća novce Mamiću'. Mislim da se Zvone ne može tako ponašati prema meni, pišati po mome obrazu. Možda je očekivao da ću ja raditi probleme. Bio sam u šoku, vratio sam se s odmora u Turskoj i raskinuo ugovor s Dinamom."

Za Marka Pjacu je rekao: "Mi smo jako dobri. Marko je trebao imati ugovor na tri godine, ali se dogovorio na 2+1. Jedna godina dodatna ako odigra minutu. Čak je Pjaca htio smanjiti plaću da ostane. Boban je zaključio da ga je bolje isplatiti da za njega da milijun, a ne milijun i pol. Htio si je smanjiti plaću za 30-35 posto. Marko je predobar dečko pa neće javno istupiti."

"Boban mi je rekao za Stojkovića da je divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo. To neka se zna. Nije baš demokratsko ozračje u Dinamu, to se sve vodi odozgo. Zvone je rekao i za Dapca da ga se ništa ne pita i da je zapisničar. Želim samo prikazati diktatorski pristup u Dinamu. To je hijerarhija u kojoj postoji samo jedan lik", kazao je Petković pa se osvrnuo na novu momčad: "Zvone je složio jako dobru ekipu po kvaliteti. Uvjeren sam da će osvojiti SHNL. Ovo o čemu ja pričam je samo način izvedbe radova. Prije i kasnije bi se to dogodilo, ali Dinamo stvarno ima respektabilnu ekipu. Kao navijač Dinama momčadi želim sve najbolje. Volim popiti kavu s dečkima iz Dinama, ali ne znam hoću li smjeti više. Josip Mišić je najvažniji igrač ovog Dinama. Možda ljudi to ne vide, ali za momčad je bitnije da je on ostao, nego ja."